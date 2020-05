Srbija ide ka postepenom gašenju epidemije

Zamjenica direktora Instituta "Batut" epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je za RTS da je broj oboljelih u posljednja dva dana povećan, ali zbog širenja infekcije unutar nekog zatvorenog kolektiva, što se znatno razlikuje od širenja u opštoj populaciji.

Kod novootkrivenih slučajeva u Vranju uglavnom se radi o asimptomatskim oblicima infekcije.

U posljednja 24 časa zabilježeno je 89 slučajeva zaraze virusom korona, od kojih je 30 u Vranju. Borbu sa kovidom 19 izgubio je jedan pacijent.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je za sutra zakazala sastanak Kriznog štaba.

Јuče je u Srbiji bilo 114 oboljelih i dvoje preminulih. Procenat pozitivnosti je 1,75 i on je bio veći nego prethodnih dana.

Kisić Tepavčevićeva je za RTS istakla da, kada posmatramo sve pokazatelje koji su najvalidniji epidemiološki pokazatelji kada je u pitanju opterećenje obolijevanjem od ove bolesti, bitno je navesti nekoliko činjenica.

- Kada govorimo o apsolutnim brojevima, došlo je do određenog skoka oboljelih u posljednja dva dana, ali je skok na račun širenja infekcije unutar nekog zatvorenog kolektiva, što se znatno razlikuje od epidemiološke situacije sa širenjem u opštoj populaciji - rekla je ona.

Kisić Tepavčevićeva je rekla da do ovoga nije trebalo da dođe i dodala je da se to moglo spriječiti, ali je bolje i to nego da je takva situacija u čitavoj zemlji.

Ona je istakla da se na vrijeme reagovalo i dodala da je bitno naglasiti da su novootkriveni slučajevi u Vranju uglavnom asimptomatski oblici infekcije: da se ne sprovodi aktivan nadzor nad ovim oboljenjem, ovi slučajevi infekcije se ne bi ni otkrili.

Prema njenim riječima, ovaj skok je zbog otkrivanja laboratorijsih slučajeva koji imaju asimptomatsku infekciju.

Sve manje osoba imaju generalno indikaciju za testiranje

Prema njenim riječima, sve manje osoba ima generalno indikaciju za testiranje.

- Koliko god se trudili, koliko god tragali za svakom pojedinačnom osobom koja može da bude nosilac infekcije jedan od boljih indikatora je da ima sve manje osoba koji zadovoljavaju definiciju slučaja za testiranje - istakla je ona.

Imajući u vidu tok epidemije na nivou čitave zemlje, to ide željenim tokom ka postepenom gašenju epidemije, kaže Kisić Tepavčevićeva.

- Imali smo širenje u određenim kolektivima, spriječilo se dalje širenje, ali je uticalo na skok brojeva kada je u pitanju sagledavanje cjelokupne epidemiološke situacije - rekla je Kisić Tepavčevićeva.

U Vranju su potvrđena još 33 slučaja, što ukupno iznosi 85 oboljelih – uglavnom su to radnici namještaja privatnog preduzeća koje je zatvoreno prije nekoliko dana. Zatvoren je i "Geoks" gdje su potvrđeni prvi slučajevi infekcije.

U kovid bolnicama u Vranju su 93 oboljela i sa današnjim brojevima će biti popunjeni kapaciteti, a pojedine službe će pretvarati u kovid bolnice ako bude potrebno.

Naredni koraci

Govoreći o Vranju i Leskovcu, Kisić Tepavčevićeva je rekla da nema novih žarišta.

- Ovaj virus pokazuje na ovim primjerima kako se jednostavno širi ukoliko se dozvoli da uđe u zatvoreni kolektiv i kako jednostavno pronađe osobu ako se ne pridržavamo mjera prevencije. To je pogotovo favorizovano u uslovima gdje se puno radno vrijeme boravi u zatvorenom prostoru - rekla je Kisić Tepavčevićeva.

Govoreći o narednim koracima, ona je rekla da se može razmatrati da se preporučene mjere prevedu u obavezne u zatvorenom prostoru.

Kada je u pitanju zaštita na radnom mjestu, ona nije počela sa kovidom, već je specifična, ukazala je Kisić Tepavčevićeva.

- Na radnom mjestu treba da budu najrestriktivnije sprovođeni preventivni postupci - zaključila je Kisić Tepavčevićeva.