Srbija i Rusija gradiće nuklearni centar VIDEO

Potpisivanje novog trgovinskog sporazuma, izgradnja nuklearnog centra i srpsko učešće u „Turskom toku“ bili su u fokusu razgovora ministra spoljnih poslova i potpredsednika Vlade Srbije Ivice Dačića i potpredsjednika Vlade Rusije Jurija Borisova.

Prema Dačićevim riječima, sastanak kopredsednika Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju imao je dva cilja: pripremu posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina sredinom januara naredne godine i pripremu sastanka tog komiteta koji bi trebalo da uslijedi nakon Putinove posjete.

„Neću govoriti o političkim odnosima, zato što mislim da za tim nema potrebe. Politički odnosi Ruske Federacije i Srbije su na najvišem mogućem nivou, ne samo u smislu nivoa na kojem se obavljaju razgovori, nego prije svega na nivou prijateljstva, međusobne podrške i razumjevanja dvije države i dva naroda“, rekao je Dačić.

Njegov kolega na mestu kopredsjedavajućeg Komiteta sa ruske strane, potpredsednik Vlade Rusije Jurij Borisov uzvraća riječima da je Srbija strateški partner Rusije.

Borisov je dugo bio zamjenik ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua, a na mjestu potpredsednika Vlade Rusije zaduženog za vojnu industriju naslijedio je Dmitrija Rogozina. I Šojgu i Rogozin bili su i kopredsednici Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta, tako da, iako je ovo prva Borisovljeva posjeta Beogradu u ovom svojstvu, on je veoma upoznat sa problematikom srpsko-ruskih ekonomskih odnosa.

A oni su, prema Dačićevim riječima, u usponu. Robna razmjena u prvih devet mjeseci ove godine skoro je dostigla prošlogodišnju koja je iznosila 2,6 milijardi dolara. Dačić se pohvalio da je vrijednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju prošle godine iznosila oko 350 miliona dolara, što je 17 puta više nego 2005. godine.

„Sa Šojguom sam se dogovorio da razmjena treba da dostigne četiri milijarde dolara i na dobrom smo putu da to i ostvarimo“, rekao je Dačić.

Pitanje dopremanja gasa za Srbiju je pitanje energetske bezbjednosti, rekao je Dačić. Ono nije samo ekonomsko i energetsko, ono je i političko pitanje, jer od njega zavisi život građana i funkcionisanje privrede, istakao je Dačić.

Srbija je, prema Dačićevim riječima, veoma zainteresovana za, kako je kazao, raspetljavanje „Gordijevog čvora“ oko gasovoda „Turski tok“, pri čemu se osvrnuo i na dvostruke aršine Evropske unije.

„Kada je riječ o ’Sjevernom toku‘, to može, a kada je reč o ’Južnom toku‘, to ne može. Da budem iskren, to znači da građani Njemačke, Skandinavije i građani centralnog i sjevernog dijela Evrope, mogu da se griju, a mi ne možemo. Oni mogu da budu izuzeti, a mi ne možemo. Dakle, oni mogu da uzimaju ruski gas, a mi ne možemo. To su dvostruki aršini“, kaže Dačić.

Osim o energetskim pitanjima, razgovarano je i o zaključivanju novog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, kao i o transportu i infrastrukturi.

Prema Borisovljevim riječima, srpsko-ruska trgovinska saradnja dinamično raste.

„Kao bivši zamenik našeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, obavezan sam da dovedem našu robnu razmijenu do tog pokazatelja oko koga se sa njim dogovorio ministar Dačić. Za to imamo dobre osnove koje smo razmotrili na ovom sastanku. Danas smo razmotrili neke konkretne sporazume i ugovore koji će biti potpisani tokom posjete Putina Srbiji. Dijelimo interesovanje Srbije za razvoj projekta ’Turski tok‘ i na svaki način ćemo doprinositi realizaciji, kao jedne od mogućih varijanti, izgradnje drugog kraka ’Turskog toka‘, od Srbije do Mađarske i Austrije. To će, vjerujem, dati značajan doprinos razvoju naših bilateralnih odnosa“, istakao je Borisov.

Dokumenti o učešću Srbije u nastavku izgradnje „Turskog toka“ mogli bi da budu spremni do posjete ruskog predsjednika.

„Već postoji plan oko koga se krećemo. Nadam se da će dokumenti biti spremni za potpisivanje tokom Putinove posjete“, rekao je Borisov.

Kao jedna od, kako je rečeno, novih stranica u srpsko-ruskim odnosima, pomenuta je i mogućnost potpisivanja sporazuma o formiranju nuklearnog centra u Srbiji.

Pregovaračke strane o tom pitanju su zamjenik direktora „Rosatoma“ Nikolaj Spaski, sa ruske, i ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, sa srpske strane.

Riječ je o saradnji u korišćenju nuklearne energije u mirnodopske, pre svega, u medicinske svrhe, naglasili su Dačić i Borisov, koji su izrazili nadu da će sporazum biti spreman do posjete Vladimira Putina Srbiji.