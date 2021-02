Srbija: 3.339 zaraženih koronom, preminulo 16 osoba, raste broj ljudi na respiratorima

U posljednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano je 14.128 osoba, od kojih je pozitivno 3.339 dok je, nažalost, preminulo 16 osoba.



Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta “Batut”, na respiratorima je 159 pacijent.

Podsjetimo, juče smo imali 3.588 pozitivnih od 15.074 testiranih osoba, a preminulo je 15 osoba. Prema jučerašnjim podacima na respiratorima je bilo 153 pacijenatal, prenosi Blic.

Krizni štab za borbu protiv korona virusa zasjedao je jutros i odlučio da ovog vikenda svi ugostiteljski objekti i tržni centri u Srbiji mogu da rade do 14 časova. Što se prehrambenih prodavnica tiče, one će i dalje moći da rade do 21, kao i do sada. Više o današnjoj sjednici Kriznog štaba pročitajte u linkovima ispod.

Kako je najavljeno, nova sjednica Kriznog štaba biće održana u ponedjeljak, kako bi se sagledali efekti ovih mjera od danas.

EU je juče odlučila da će joj ipak biti potrebni digitalni sertifikati o vakcinaciji. Tim povodim danas se oglasio direktor kancelarije SZO u Srbiji Marijan Ivanuša koji kaže da je stav Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da u ovom trenutku ne bi trebalo uvoditi kovid pasoše, uz naglasak da bi to dovelo do velikih nejednakosti.