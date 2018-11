Srbi Kosmet ne mogu izgubiti jer im ga niko nije ni dao

Akademik Matija Bećković smatra da Kosovo i Metohija nisu izgubljeni i poručuje da ga Srbi ne mogu izgubiti jer je njihovo i nije im ga niko dao.

"Svedoci smo kako je to mnogima, pre dve-tri decenije, izgledalo jednostavno ili kako su svi govorili - ništa lakše nego da im to damo, a kako je vreme prolazilo videlo se da to nije jednostavno", rekao je Bećković za Radio Beograd.

Prema njegovim riječima, kad je počela "ova priča" malo ko je znao za Kosovo, a danas nema niko na svijetu ko ne zna.

"I sad je ono postalo, ne samo ono što je bilo, nego primer za problem koji nemamo samo mi. Kad su rekli - to će biti izuzetak, presedan, nigde se više to neće ponoviti, odjednom su oni isti shvatili da oni to ne mogu zaustaviti ako se taj presedan uspostavi i drugi će se na njega pozivati", rekao je Bećković.

On je dodao da će na taj način biti izvučen kamen iz temelja i da će srušiti cijeli poredak.

"Tako da je došlo dotle da su Amerikanci koji su to sve i pokrenuli rekli - ipak bi trebalo da se dogovore Srbi i Albanci", naveo je Bećković.

Bećković kaže da to što na Kosovu i Metohiji živi u većini neki drugi narod nije nikakav izuzetak na zemljinoj kugli i da toga ima koliko hoćete.

On navodi da i Kineza ima oko 200 miliona u emigraciji i da oni nigdje ne traže da budu država, nego se zna gdje je Kina.

"Možda bih mogao da pojednostavim za one koji govore da je to naša zemlja, oni to govore o svom trošku, a oni koji govore da nije - oni su za to plaćeni", navodi Bećković.

Bećković je ukazao na to da je Kosovo postalo primjer za problem koji nema samo Srbija.