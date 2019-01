Srbi i Hrvati da manje "zabijaju nož u leđa" jedni durgima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Hrvatska i Srbija moraju da imaju mnogo bolje odnose ako žele da opstanu, da manje "zabijaju nož u leđa jedni drugima", te da cijeli region mora da se okrene od prošlosti ka budućnosti.

"Mislim da Srbi i Hrvati kao narodi, ne samo srpska i hrvatska država, bez obzira na emocije koje nisu uvek dobre, moraju imati puno bolje odnose ukoliko želimo opstati jedni i drugi", rekao je Vučić.

On je ukazao da obje zemlje imaju užasnu demografiju i da se puno građana iseljava.

"Ako želimo opstati, moraćemo zajedno da radimo, moraćemo se približiti i to će se dogoditi", izjavio je Vučić za Hinu i HRT na marginama skupa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Predsjednik Srbije smatra da će Hrvati i Srbi naći puteve saradnje kada počnu manje da razmišljaju kako da "zabiju nož u leđa jedni drugima" i više se okrenu budućnosti.

"Ja u to apsolutno verujem i ne zato što to govorim pred vama, to govorim svaki dan i u Beogradu", dodao je Vučić.

On je rekao da nije srećan zbog političkih odnosa, navodeći da u regionu uvijek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti.

Vučić je naveo da su ekonomski odnosi znatno bolji od političkog stanja u regionu, te dodao da su za Srbiju odnosi Beograda i Prištine goruće pitanje.

On je ponovio da je uvođenje taksa na robu iz centralne Srbije suprotno svim evropskim normama.

Vučić je rekao da su mu u Davosu svi važni evropski i svjetski akteri rekli da su protiv tih taksi.

"Da budem iskren, to je samo dodatni problem jer se onda pitam kako one opstaju", istakao je Vučić.

Kada je riječ o inicijativi SDA do ocijeni ustavnost naziva Republike Srpske, Vučić je ponovio da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija BiH.

"Ne mogu to da rade i očekuju podršku sveta", ponovio je Vučić.

Vučić je pred današnji odlazak iz Davosa učestvovao na panelu o temi "Stvaranje snažnog partnerstva za rast i mir na zapadnom Balkanu".

Rasprava je bila zatvorena za javnost, a učestvovali su i premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Makedonije Zoran Zaev, kao i predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić.

Hrvatski mediji navode da su Vučić i Plenković imali priliku i za neformalni razgovor.