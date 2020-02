Šojgu u Srbiju donosi "pancir"

Dolazak ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua u Beograd najavljen je za 17. februar, a sa njim bi mogao da stigne i prvi dio isporuke od naručenih šest sistema za protivvazdušnu odbranu "pancir C1", pišu "Večernje novosti".

List podsjeća da je sporazum za jednu bateriju "pancira" zaključen prošle godine, a da su ruski mediji pisali da je rok za prvi segment isporuke druga polovina februara.

Navedeno je da će Šojgu u Srbiji dobiti i počasni doktorat Univerziteta odbrane zbog doprinosa razvoju saradnje dvije zemlje u toj oblasti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije da Šojgu "donosi nešto Srbiji, ali da će prepustiti njemu da o tome priča".

"Sergej Šojgu jedan je od naših istinskih, iskonskih prijatelja koji dobro razumije našu poziciju. Rijetko govori, posebno ne govori dugo, ali fantastično razumije sve i on je čovjek koji mi je rekao: `Dobro je da si ovo uradio, dobro je da si oko ovog oružja napravio kako treba, time je Srbija nešto sigurnija`. Naravno, on zna koliko smo mi mali, slabi, nejaki u odnosu na Rusiju, ali kada vam to kaže jedan Sergej Šojgu, to nam mnogo znači", naveo je Vučić.

U posjetu Beogradu trebalo bi 24. marta da dođe i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov - na dan kada se obilježava 21 godina od početka NATO bombardovanja.