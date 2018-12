SNS pobijedio u četiri opštine

Srpska napredna stranka /SNS/ je, prema prvim nezvaničnim rezultatima, ubjedljivo pobijedila na vanrednim lokalnim izborima u četiri opštine u Srbiji - Doljevcu, Lučanima, Kuli i Kladovu.

Na juče održanim izborima u Doljevcu SNS je osvojio 83,36 odsto glasova, u Kladovu 58,22, u Kuli 59,55, a u Lučanima 66,2 odsto glasova.

Izborni dan u Lučanima obilježio je niz incidenata, kao i razmjena optužbi u stranačkim saopštenjima, a glasalo je oko 70 odsto, od 16.483 birača, koji su mogli da biraju između osam izbornih lista.

Pravo glasa u četiri opštine imalo je skoro 90.000 građana.

U medijima su se pojavili navodi da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podnio ostavku.

"Stefanović će otići kad i ja, rekao je sinoć predsjednik SNS Aleksandar Vučić, povodom saznanja Kurira da je Stefanović ponudio ostavku nakon što nije dobio odobrenje da uhapsi pripadnike opozicije koji su sinoć upali u policijsku stanicu u Lučanima.

Predsjednik SNS je na pres konferenciji rekao da će o incidentu u Lučanima i ostavci sam Nebojša Stefanović danas.

"Nebojša će o tome sutra, nije to bilo u takvoj formi. U Lučanima, u jednoj od tih nasilničkih akcija, nije učestvovao niko iz SNS, a onda se dogodilo da su upali u policijsku stanicu. Nebojša me uzmeniren zvao i rekao da niko nema pravo da tako uznemirava i preti. Rekao sam mu da dok nema nasilja da ih pusti. Njemu je to bilo teško, ali on će otići kad i ja", rekao je Vučić sinoć odgovarajući na pitanje o informacijama da je Stefanović ponudio ostavku na mjesto ministra policije.