Direktor škole pokušao da prikrije vršnjačko nasilje, slijedi smjena

Dobrivoje Jelić, direktor Srednje škole Barajevo, u kojoj su dvije učenice prošle nedelje tukle svoju vršnjakinju, danas bi trebalo da bude smijenjen.

Kako prenose mediji, njemu se na teret stavlja da je pokušao da prikrije vršnjačko nasilje. On, međutim, to demantuje.

"U školama su u ponedeljak bile inspekcije i završen je i stručni nadzor. Direktora Jelića čeka razrješenje zbog njegovog opstruktivnog ponašanja. Naime, on je dva dana znao za incident koji se desio, ali je čekao i htio da sve gurne pod tepih, što je sasvim dovoljno za smjenu. Takođe, škola ne posjeduje takozvani tim za nasilje. Nadležni koji su razgovarali s direktorom škole rekli su da je "on bio u stanju koje liči na pripito", ali to se još provjerava", piše Kurir.

Istovremeno, Mladen Šarčević, ministar prosvjete, kaže za Kurir da su odmah preduzete sve propisane mjere.

"Imamo nultu toleranciju na vršnjačko nasilje. Niko ne smije da prikriva kada se ono desi ili se dešava u obrazovnim ustanovama jer će biti sankcionisan u skladu sa zakonom", rekao je Šarčević.

Direktor Srednje škole Barajevo, Dobrivoje Jelić, u jučerašnjem telefonskom razgovoru za Blic naveo je da će javnost saznati detalje nakon što pustupak bude okončan.

"Održan je sastanak sa članovima prosvjetne inspekcije, školske uprave i članovima ministarstva. Mi vodimo vaspitno-disciplinski postupak protiv učenice koja je izvršila nasilje, a u toku je i postupak MUP-a", rekao je Jelić.

Navode da nasilje nije prijavio u vremenskom okviru koji nalaže zakon, direktor Jelić decidno odbacuje.

"Sutradan sam pokrenuo disciplinski postupak. U srijedu je došlo do tuče, prikupljao sam informacije, nisam jasno znao šta se desilo, i u roku od 24 sata sam obavijestio školsku upravu", istakao je.

Što se smene tiče, on je za Kurir rekao da se njemu "niko nije obratio povodom navodne smjene".

"Ministarstvo me je postavilo za direktora, ministarstvo će me i smijeniti, nemam šta ja tu da prihvatam ili ne prihvatam... Da li smatram da treba da podnesem ostavku? A šta vi mislite? Koja je moja odgovornost u svemu tome? Čim sam saznao za incident, odmah sam ga prijavio, pa ja sam bio taj koji je prvi pokrenuo disciplinski postupak protiv djevojčice", rekao je Jelić.

Policija je podnijela krivične prijave protiv I. O. (15) i D. I. (14) zbog nasilničkog ponašanja jer su maltretirale A. M. (15), a nasilnicama prijeti i izbacivanje iz škole.

Podsjetimo, još jedan slučaj vršnjačkog nasilja uznemirio je javnost u petak, kada je na društvenim mrežama osvanuo jeziv snimak dvije devojčice koje šamaraju i maltretiraju treću, znatno sitniju. Jedna od batinašica, kao i djevojčica koja je pretrpjela nasilje, i to ko zna koliko puta, jer je naknado objavljeno još snimaka na kojima prima šamare – učenice su Srednje škole Barajevo.

Majka pretučene devojčice: Ne znam kada će u školu

U izjavi za "Novosti" majka napadnute djevojčice istakla je da je zahvalna svima koji su osudili nasilje i dodala da nemili događaj želi da što prije izbriše iz sjećanja.

"Ne znam kada će mi se ćerka vratiti u školu, razmišljali smo i o mogućem prebacivanju, ali pustićemo da sve ide svojim tokom. Najvažnije od svega je da se ona smirila, a sada je sve u nadležnosti policije i tužilaštva kako bi se stavila tačka na ovaj slučaj", dodala je majka.

Povjerenica: Odgovornost na svima

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je šira odgovornost za ovakve slučajeve na svima, jer modeli komunikacije koje karakterišu skandali, nasilje, verbalne uvrede, nisu ograničeni samo na odrasle već se velikom brzinom prelivaju među djecu i u škole.

"Uprkos brzoj reakciji nadležnih ministarstava, ovaj slučaj nasilja, kao i slični snimci koji su dijeljeni na društvenim mrežama u namjeri da se stekne popularnost i pokaže nadmoć nad slabijim, i na kojima se vidi da se zlostavljanje događa naočigled druge djece koja i ne pokušavaju da spriječe nasilje, opomena je svima - roditeljima i školi, ali cijelom društvu, da obrasci ponašanja među tinejdžerima sve više postaju omalovažavanje, nasilno ponašanje, netrpeljivost i diskriminacija", rekla je Jankovićeva.