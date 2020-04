Epidemiolog doktor Predrag Kon rekao je na konferecniji za medije o situaciji sa virusom korona da će se epidemija odjaviti kada Kovida-19 ne bude uopšte.

Navodi da je zbog povećanog obima testiranja pronađeno više onih sa lakšom kliničkom slikom.

Doktor Ivana Milošević sa Infektivne klinike kaže da pozitivnost testa može da se održava do mjesec dana.

Kon je rekao da je do 15 časova registrovano je ukupno 5.690 potvrđenih slučajeva zaraze virusom korona. Od posljednjeg izvještaja, testirano je 3.094 pacijenata, od kojih je 372 pozitivno. Hospitalizovano je 3.765 pacijenata. Na respiratoru je 122 pacijenta. Testirano je ukupno 32.566 osoba.

U posljednja 24 časa preminulo je sedam osoba, pet muškog, i dvije osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih u Srbiji je 110, a broj izliječenih je 534.

- Procenat smrtnosti je 1,93. Broj preminulih osoba muškog pola je 76, a ženskog 34 - rekao je Kon.

Na Klinici za infektivne i tropske bolesti KC Srbije nalazi se 55 pacijenata, u staroj zgradi KC Niš 220, a u novoj zgradi je 348. U KC Vojvodine je 138, u KC Kragujevac 108, u KBC Dragiša Mišović je 311, u klinici za pulmologiju 81, u KBC Zvezdara 349, U Opštoj bolnici Leskovac 90, Vojnoj bolnici Karaburma 73, na Banjici 58.

U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu je 390 ljudi, u hali Čair i hotelu "Centro turist" 296, u Domu studenata u Nišu 217, u hali 1 Novosadskog sajma je 188, u srednjoj medicinskoj školi "Dva heroja" Novi Pazar 29, u specijalnoj bolnici Јunaković 29, Institu za rehabilitaciju "Selters 88, u Banj Koviljača 47, u bolnici "Merkur" 32, i u Niškoj banji 131 pacijent.

Najviše ljudi je na respiratoru u KBC Dragiša Mišović - 36, u KC Niš 18, KBC Zemun 16, KBC Zvezdara 15, u KC Vojvodine 10, Kliničkom centru Kragujevac 11, U Pančevu jedan, a u Vojnoj bolnici Karaburama pet pacijenata.

Do sada je testirano 6.567 zdravstvenih radnika, pozitivno je 616 i broj testova čiji se reultat čeka je 954. Do sada je 4.938 izdatih rezultata.

U domovima za smještaj starih lica i osoba sa posebnim potrebama Kovid-19 registrovan je kod 312 korisnika i 70 zaposlenih.

Zdravstveni radnici imaju svu opremu

Doktor Ivana Milošević sa Infektivne klinike kaže da broj zaraženih zdravstvenih radnika zavisi od više faktora, od kapaciteta zdrastvenog sistema, broja zaposlenih, i koliko bolesnika treba da opslužuju.

- Mi se dosta dobro držimo. Ne kažem da se naši radnici nisu inficirali na poslu, neki jesu, jer je bilo pacijenata koji nisu imali manifestaciju bolesti - rekla je Miloševićeva.

Na pitanje zašto je u Srbiji najviše zaraženih zdravstvenih radnika, u odnosu na zemlje regiona, Miloševićeva navodi da se mora uzeti u obzir da je Srbija najmnogoljudnija zemlja u regionu.

Miloševićeva dodaje da je ove nedjelje počeo prijem pacijenata na ortopedsku kliniku na Banjici gdje, navodi, ima značajnog kapaciteta za prijem novih bolesnika.

Miloševićeva objašnjava da zdravstveni radnici imaju svu opremu i da mogu da biraju da li će da koriste vizire ili naočare.

Kon navodi da je dopis o upotrebi opreme poslat početkom marta.

- Vizir je postao dostupniji i više se koristi zato. Nekog posebnog dopisa i naredbe o korišćenju vizira nije bilo - naveo je Kon.

Različita metodologija testiranja

Kon navodi da različite zemlje imaju i različitu metodologiju testiranja.

- Proširujemo testiranje i tražimo one sa najlakšim simptomima. Upoređenja sa drugim zemljama nemaju smisla, jer se koriste drugi podaci. U ovom trenutku može da se upoređuje broj umrlih na 100.000 stnovnika, sve ostalo je neuporedivo - istakao je Kon.

U Srbiji, kaže, je vanredno stanje i proglašenje epidemije je od posebnog zančaja.

- Popuštanje mjera vanrednog stanja je jedna stvar, a epidemija će se odjaviti kad ne bude Kovida uopšte. Tokom ljeta imamo ozbiljan plan da istestiramo populaciju. Dotle će i novi podaci da stignu o virusu i biće poznato kakvi su njegovi potencijali. Mi smatramo da je testiranje prerano otpočeti odmah, treba sačekati da se završi epidemija da bismo imali sliku imuniteta. Mjere će trajati, ne ovakve kao sada, ali će se o tome razmišljati. To će se polako popuštati kako vrijeme odmiče - naglasio je Kon.

Objašnjava da je u samom startu bilo razmišljanja o tome da treba raditi na kolektivnom imunitetu, da škole i dalje treba kratko da rade, pa da se zatvore prije uzleta.

- Ali je bio jak otpor i tada smo donijeli odluku da će morati dugo da izostaju iz škole da se to produži do gašenja potencijala ovog virusa. U Ministarsvu prosvjete se pripremaju za završetak školske godine i da li će otvarati škole prvog juna. Realno je da ćemo sredinom maja početi o tome da raspravljamo kada budemo smirivali situaciju u zemlji što će mislim biti realno - naveo je Kon.

Povećan obim testiranja

Doktor Milošević navodi da oni koji su preležali virus, trebalo bi da budu zaštićene na jesen ove godine.

- Što se tiče onih koji su pozitivni a nisu imali simptome, to su oni bez svijesti o bolesti, a sa potencijalom za širenje. Pozitivnost može da se održava do mjesec dana. Pozitivan test znači da treba da nastave sa samoizolacijom, pa tek kada budu negativni mogu da se vide sa drugim ljudima. To je samo dokaz kvaliteta testa - navela ja Miloševićeva.

U Domu Kulina ima 64 pozitivnih, a to su uglavnom štićenici.

- Broj zdravstvenih radnika je 14. Oni su izdvojeni i ne rade više, a napravljnjena je izolacija, poseban paviljon. Utisak je da je taj prostor uređen i izolovan. Tamo nema teških slučajeva. Svi su smješteni u tom jednom odvojenom paviljonu. Dvije seste će biti upućene kao pojačanje i jedan rendgen aparat. Situacija jeste ozbiljna kada uđe virus, ali za sada je situacija pod kontrolom - rekao je Kon.

Miloševićeva kaže da ne postoji poseban krizni štab za zaštitu mentalnog zdravlja građana, ali postoji poseban telefon 0800 309 309 za pomoć tim osobama.

- U KBC Zvezdara i Mišović su psihijatri uključeni u liječenje ovih bolesnika - izjavila je MIloševićeva.

Doktor Kon ukazuje da se kapaciteti bolnica za pacijente sa lakšom slikom sve više pune, i može se otkrivati da ima sve više lakših slučajeva.

- To može da nas ohrabri, a to je tako jer je povećano testiranje i broj onih koji dolaze da se testiraju - rekao je Kon.

Doktor Milošević kaže da beba i porodilja iz Kosovske Mitrovice imaju blagu sliku i stabilnog su stanja.

- Ne očekujemo nikakve posljedice kod djeteta i majke - istakla je Miloševićeva.