Smijenjena tri direktora škola: "Svaki dan dobijamo snimke đaka i nastavnika bez maski"

Nećemo tolerisati ni najmanje kršenje mjera. Nema opuštanja. Učenici treba da budu odgovorni, nastavnici još više, a direktori najviše, jer je na njima najveća odgovornost.

Rekao je ovo ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević.

– Za prva tri dana nastave već sam snimio tri direktora, u Beogradu, Pančevu i Nišu. Posredno, njihova smjena ima veze sa nepoštovanjem mjera, ali nije samo to bio razlog – dodao je Šarčević.

Šarčević je rekao da i on sam svakodnevno dobija snimke na kojima se vide đaci, pa i nastavnici bez maski, i upozorava da će reagovati na svaki takav slučaj.

On ističe da su juče održani aktiva sastanci direktora u mnogim školskim upravama, a u ostalima će se održati u ponedjeljak, kada kreće i pojačani nadzor prosvjetne inspekcije.

– Prosvjeta je veliki sistem i ako bi se jedan odsto nastavnika opustio i kršio mjere, to bi bilo 1.300 nastavnika. Ako bi to činilo jedan odsto učenika, imali bismo 8.500 nedisciplinovanih, što je ogroman epidemiološki rizik. Koristiću sve zakonske mogućnosti da to ne dozvolim. Ne želim da zbog neodgovorne manjine sjenka padne na ogromnu većinu koja savjesno radi svoj posao – istakao je Šarčević.

Inače, na to da učenici srednjih škola ne nose maske upozorio je epidemiolog dr Predrag Kon, pišu Novosti.

– Korona bi mogla da eksplodira u srednjim školama, gdje se učenici ne pridržavaju obaveze nošenja maski. Sa svih strana javljaju da, za razliku od osnovaca, srednjoškolci izlaze u dvorište škola i druže se bez maski i to je nešto što se masovnije dešava.

Na ovo upozorenje dr Kona reagovao je Aleksandar Markov, predsjednik Foruma beogradskih gimnazija koji pita:

Da li je dr Predrag Kon mislio da će ga srednjoškolci poslušati, kao što se sluša u vojsci i nositi maske. U školama vladaju neka druga pravila i poštuju se dječija pravila.

I Markov priznaje da problem sa nošenjem maski postoji, ali i dodaje da je Forum upozoravao da će biti problema u primjeni preporučenih mjera.

– Na odmorima djeca ne nose maske i ne drže distancu. Ima i profesora kojima je teško da se pomire sa stalnim nošenjem maski – kaže Markov.

O zahtijevima studenata u utorak

Predstavnici studenata i Vlade Srbije razgovarali su juče o zahtevima akademaca da se, između ostalog, smanje školarine i omogući upis na budžet sa manje od 48 ESPB bodova. Tražili su i da se odloži početak školske godine na fakultetima koji organizuju vanredne kovid rokove. 0 ovim temama će, kako saznajemo, u ponedjeljak razgovarati ministar prosvjete Mladen Šarčević sa premijerkom Anom Brnabić, a u utorak će se u rektoratu održati sastanak svih zainteresovanih strana.

– Među zahtjevima koje su studenti uputili, u nadležnosti vlade je smanjenje broja bodova za upis u narednu godinu. Za sve ostalo, pa i cijenu školarine, fakulteti sami donose odluku-kaže student prorektor UB Jagoš Stojanović.