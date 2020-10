U vikend-naselju Glavica na Fruškoj Gori, nedaleko od Sremske Kamenice, Slobodan Bogdanović zatekao je žalostan prizor u dvorištu.

Pas proboden strelom čekao ga je pred kućom u povratku iz prodavnice.

Kako je vlasnik ranjene životinje objasnio za Telegraf.rs, bio je odsutan tokom pola sata, a neprijatna situacija, srećom bez kobnog kraja, desila se juče tokom prijepodneva.

– Juče ujutro sam samo sišao tu dole do kružnog toka, do Kamenice, išao do prodavnice i vratio se kući. Nije me bilo jedno pola sata. Kad sam se vratio iz prodavnice, zatekao sam ga kako stoji ispred kuće probodenog strelom. Ja sam samo protresao glavom, da li dobro vidim: ‘Je li moguće da ga je neko pucao iz samostrela?’ Kako se kretao prema meni, video sam kako se strijela malo pomera naprijed-nazad, tačno se vidjelo kako mu je prošla kroz kožu iznad ramena, prenosi Telegraf.

Strela više nije imala vrh. Kad je pogođen, vjerovatno je utrčao u neko žbunje i strijela se slomila. Mogla je da se izvuče, nije se ni pomjerio, ni zvuk ni trzaj – objašnjava šta je zatekao, sjećajući se snuždenog izraza svog ljubimca.

Stavio ga je, kaže, u auto, usput zvao brata da ga usmjeri ka dežurnoj veterinarskoj amubalnti i pošao u nju sa ranjenim psom i strijelom u kesi.

– Tamo su ga zakrpili. Danas smo bili na kontroli, sutra idemo opet. Dobro je za sada. Srećom, promašio je i pluća i kičmu – navodi dodajući da je primio injekcije i terapiju, te da u izvještaju veterinara stoji i strijela iz kese: – Napisao je da je po navodu vlasnika pas pogođen strijelom.

Ipak, potraga za pravdom tu je tek počela. Bio je i u policiji i podnio prijavu.

– Rekli su mi da će forenzičari pokušati da nađu na toj strijeli neki DNK. Ja sam pokazao policajcu za koji sam ja dio uhvatio. Nisam nijednog momenta dirao onaj donji dio gdje su pera, gdje je neko morao da uzme tu strijelu i ubaci je u samostrel ili iz čega je već ispaljena – kazao je dodajući da se konsultovao sa čovjekom koji se streličarstvom bavi iz sporta.

On mu je ulio nadu da će počinilac biti pronađen.

– Kaže mi da se strijelama može ući u trag. Malo je prodavnica koje ih prodaju. Prodaju se u pakovanjima od šest i 12 komada, a ti samostreli… ne znam ni što se to prodaje tako. Svako ko kod sebe ima 400, 500 evra može da uđe u prodavnicu lovačke opreme i može da izađe sa ubojitim oružjem iz srednjeg vijeka – govori sa jezivim filmskim scenama na pameti.