Šleper smrti ubio pet, a povrijedio šest radnika

Suđenje Goranu Blagojeviću (48) iz Kraljeva, koji je optužen da je vozeći šleper 29. novembra 2019. godine na auto-putu Beograd - Niš u visini Donje Trnave iziazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je stradalo pet radnika iz Kragujevca dok su dvojica povrijeđena teško, a još četiri lako, počeće 26. aprila u Osnovnom sudu u Nišu.

Početak suđenja je bio zakazan za 17.mart ali se okrivljeni nije pojavio pred sudom jer je, kako je tada sud obavijestio njegov advokat, bio u izolaciji budući da mu je supruga imala koronu.

Blagojević se sumnjiči da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 297 Krivičnog zakonika, zbog čega je Osnovno javno tužilaštvo zatražilo da bude kažnjen najstrožom kaznom koju zakon propisuje za to krivično djelo a to je osam godina zatvora.

Kako je Blic pisao, nesreća se desila 29. novembra oko 10.35 časova kada je Blagojević šleperom marke „skania“, krećući se u pravcu ka Nišu, u punoj brzini naleteo na kombi marke „folksvagen“ sa radnicima iz Kragujevca koji se zaustavio u zaustavnoj traci zbog kvara.

– Bez opravdanih razloga, svojom desnom stranom vozila i većim dijelom gabarita, prešao je i kretao se zaustavnom trakom koja predstavlja obilježeni uzdužni dio puta namijenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti i kojom je zabranjeno kretanje vozila. Navedenu radnju svojim vozilom nije smio da preduzme niti da istu započne prije nego što se uvjeri da može da je izvrši na bezbjedan i propisan način, obzirom da je na zaustavnoj traci cijelim svojim gabaritom usled kvara bilo zaustavljeno putničko motorno vozilo „folksvagen“ te je usljed prelaska i kretanja zaustavnom trakom došlo do kontakta prednjeg čeonog dijela „skanie“ sa zadnjom stranom „folksvagena“. Od siline udarca „folksvagen“ je odbačen u metalnu zaštitnu ogradu pored puta, odbio se od nje, nakon čega se prevrnuo na lijevi bok. U trenutku kontakta je u vozilu bilo devet a ispred dva lica, navodi se u optužnom predlogu tužilaštva.

Na licu mjesta nastradali su Kragujevčani Ljubiša Jovanović (40), Srđan Jovanović (34) i Žikica Veličković (18), dok su dvojica radnika podlegla kasnije povredama, u bolnici –19.januara 2020.godine na Klinici za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i 22.maja 2020.godine u Kliničkom centru u Kragujevcu.

Od siline udara, kako su reporteri Blica vidjeli na licu mjesta, šasija kombija bila je potpuno je smrskana, a oko nje su se nalazila tela nastradalih. Povrijeđeni su sa sedam saniteta Hitne pomoći prevezeni u KC u Nišu gdje im je ukazana pomoć i gdje su zadržani na liječenju.

Odmah nakon nesreće četvorica teško povređenih su bili životno ugroženi, dok su četvorica radnika lakše povređena.

Jedan od povrijeđenih radnika Boško Mihajlović (53) iz Kragujevca ispričao je odmah poslije nesreće da su svi povređeni radnici firme iz Beograda i da su pošli u Leskovac na teren da postavljaju kablove. On je preživio naletanje šlepera jer se u momentu sudara nalazio van vozila.

– Počeo je kombi da se kvari pa smo stali u zaustavnoj traci. Stao je vozač da vidi šta je, vidi da ne može da upali. On je pomerio kombi skroz u stranu. Tu smo sjedeli, pozvao je šlep službu i čekali smo da dođe šlep. U međuvremenu, poslije dvadesetak minuta, zaletjela se neka budala, kamion sa dvije prikolice, što tera ovu drvnu građu. Ja sam bio van nisam bio u kombiju, bio sam pored i još jedan komšija je bio sa mnom. Ostali su svi bili unutra. Tada je naletio na nas! Prevrnuo sam se i pao, ustao sam i potrčao i imao šta da vidim, sve ih je spljeskao. Sve su bili krvavi i polomljeni. Mi smo se skroz pomjerili, nikom nismo smetali, pobegli smo sa treće trake, pored skroz. Kad on naiđe, kad se on stvori, udari onaj kombi, od njega nema ništa. Koliko je brzo vozio to je nemoguće – rekao je tada Mihajlović.

Goran Nikolić iz Kragujevca, jedan od povrijeđenih radnika nalazio se u kombiju kada je na njih naletio šleper.

– Naišao je taj šleper koji nas je pokupio od pozadi. Sjedio sam na prednjem sjedištu suvozača. Ja sam izleteo kroz prozor. Ne znam da opišem šta se desilo. Samo mi je bio prekid filma, izletio sam do pola kroz prozorsko staklo. Kada sam izašao imao sam šta da vidim. Katastrofa – rekao je tada Nikolić.