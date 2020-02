Sledio se kada je doktor rekao da bira bebu koju hoće: Kako su kradene srpske bebe?

Turska televizija koja emituje program na engleskom jeziku, TRT World, nedavno je objavila novu epizodu svoje emisije "Off the grid" koja se bavi nestalim bebama u Srbiji.

Novinari ove televizije pozvali su srpske roditelje koji i dalje traže istinu da progovore pred njihovim kamerama. U emisiji se pojavljuje Mirjana Novokmet, predsjednica Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Ona je ispričala svoje iskustvo - Novokmet od 27. januara 1978. ne zna šta je sa njenim detetom. Leš nije vidjela, jer su joj ljekari rekli da "nije lijep prizor", a svoje dijete nije ni sahranila.

Takođe možemo čuti Zoricu Jovanović, koja je jedina u Strazburu dobila presudu da je došlo do „povrede prava na porodičan život". Ona je prije 36 godina rodila sina u Ćupriji. Beba je na porođaju dobila ocjenu 10. Oboje su bili u porodilištu do 28. datuma u mjesecu, a do 30. uveče, sve je bilo u redu. Narednog jutra, medicinska sestra ju je probudila viješću - da joj je dijete umrlo.

Za TRT izjavu je dao i Saša Janković, koji je 2012. kao zaštitnik građana predložio rješenje za slučajeve nestalih beba, koji je sud u Strazburu podržao. Međutim, ono što je najzanimljivije je da je za TRT pristala da govori i jedna babica koja je radila u Beogradu.

- Obično su bebe nestajale kad su već majke počele da doje. Ljudi koji nisu trebalo da budu tu, obično su se sa ljekarima nalazili u popodnevnim satima, ili subotom i nedjeljom. Nakon posjete tih nepoznatih ljudi obično je ljekar saopštio da je dijete umrlo. Nekada smo vjerovali, nekada nam je bilo čudno.

Takođe, oni su pronašli čovjeka koji danas živi u Njemačkoj, a koji je htio da usvoji dijete, pa je pronašao posrednika koji mu je za bebu tražio 5.700 evra, a za blizance preko 8.000 evra.

- Kad sam upoznao doktora, rekao mi je da ću dobiti bebu od studentkinja koje su došle iz provincije u Beograd, pa su slučajno zatrudnjele i ne smiju kući sa stomakom, i onda daju bebe na usvajanje. Onda sam ga pitao šta će biti na krštenici, a on je odgovorio da će pisati da je moja žena rodila.

On je ispričao da je obukao bijeli mantil i otišao u porodilište, gdje je vidio porodilju. Ljekar ga je zatim odveo u bejbi boks, gdje mu je jedna beba posebno zapala za oči. Tada mu je doktor rekao da može da bira, što ga je slijedilo. Tada je shvatio da nešto nije u redu.

Najzad, Mlađan Radivojević iz Donjeg Adrovca, koji ima dokaze da je ukradena beba, takođe se pojavljuje u ovom filmu, kao i još nekoliko majki koje svoju djecu nikada neće zagrliti.