Tužilaštvo je podnijelo dvije krivične prijave protiv B. J., vlasnika firme za hvatanje pasa lutalica iz okoline Novog Sada, zbog sumnje da je pištoljem prijetio dvojici aktivista za zaštitu životinja.

Dvojica aktivista pokušala su da uđu u trag gdje nestaju psi iz Beočina, koje odnosi preduzeće čiji je vlasnik B. J. Kako kažu, s obzirom na to da ova firma nema registrovan azil za pse, iako bi to po zakonu morala da ima, životinje su potražili kod kuće vlasnika firme.

Kako Blic nezvanično saznaje u policiji, B. J. je otvorio vrata dvojici momaka, kada su ga pitali za pse koji ih interesuju, rekao im je da sačekaju da ode po naočare i uskoro se vratio sa pištoljem.

"Mladiću S. O. je prislanjao pištolj na glavu, drugom momku P. D. na stomak. Prijetio im je. Oni su poslije zvali policiju, B. J. je odveden na ispitivanje i tužilac je protiv njega pokrenuo dva krivična postupka, za ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno nošenje oružja. On ima dozvolu da drži oružje u kući, ali ne da iznosi napolje i prijeti", saznaje se nezvanično u policiji.

S. O. povremeno volontira u jednom udruženju koje se brine o psima. Otkriva da je firma B. J. pokupila desetak pasa prije skoro mjesec dana, koje nikako da vrati. Tražili su ih danima, ali sumnjaju da ih je samo negdje izbacio. Kada bi ga pozvali na telefon, spuštao bi slušalicu, a sjedište firme ne postoji.

"Zato smo otišli kod njega kući da ga pitamo gdje su psi. On se vratio sa pištoljem, repetirao ga i gurnuo mi u usta. Drugaru je poslije prislonio na stomak, a meni poslije ponovo na vrat. Rekao je da će nas pobiti jer mu dolazimo kući. Udario me i dva puta pištoljem u lice, drugara u stomak. Poslije ga je žena odvukla u kuću i mi smo zvali policiju, koja ga je privela u stanicu. Bojim se, užas i katastrofa, odeš da pitaš nešto i dobiješ pištolj u usta, i to od starijeg čovjeka", kaže S. O.

Hitna pomoć konstatovala mu je lake tjelesne povrede, morao je da snima i jagodičnu kost, koja, na sreću, nije polomljena. Kako dodaje, firma čiji je vlasnik B. J. nekada je imala azil, ali on više ne postoji, što ih ne sprečava da dobijaju poslove.

Mirjana Dabić iz Udruženja “Prijatelji životinja Beočin” kaže da godinama upozoravaju na nezakonito postupanje privatnih preduzeća koja su angažovana i za čije aktivnosti je izdvojeno više miliona dinara do sada.

"Privatno preduzeće čiji je vlasnik B. J. 17. juna hvatalo pse u 3.30 ujutru. Vlasnici pasa su nam se obraćali jer nisu znali gdje su im psi. Takođe, nestali su i psi koje smo hranili , liječili, sterilisali o svom trošku, a živjeli su na ulicama. Predsjednik opštine Beočin je negirao da je angažovano ovo preduzeće, ali nam je u opštini potvrđeno drugačije. Nažalost, naši aktivisti su umalo stradali tražeći pse, smatramo da su za to odgovorne i osobe koje su angažovale ovo preduzeće koje nema ni veterinare ni prihvatilište u okrugu, što nam je potvrdila i veterinarska inspekcija", tvrdi Dabić.

Predsjednik: Oni više ne hvataju pse

Predsjednik opštine Mitar Milinković potvrđuje da je firma čiji je vlasnik B. J. bila angažovana, te da je hvatala pse, ali na proljeće, a trenutno taj posao više ne obavlja. Za konstatacije Dabićeve kaže da su apsurdne neistine.

"Niko ovdje ne radi bez ugovora i mimo propisa. Psi se redovno vraćaju i svakim danom ih sve više imamo. Ne samo što se vraćaju nego nam donose i iz drugih mjesta. Tužbi građana zbog ujeda pasa imamo veoma puno, od dvije do tri dnevno u prosjeku, tužila nas je i pomenuta Dabić. Mislim da su 90 odsto tih tužbi fingirani slučajevi, te da psi lutalice ne ujedaju građane, ali te zloupotrebe nam opterećuju budžet", izjavio je Milinković.