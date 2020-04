Sin je jednog od najpoznatijih srpskih političara, znate li kojeg?

Nikola se nije ostvario kao političar poput njegovog oca ili brata, bavio se ugostiteljstvom, a jednom se okršio i o zakon zbog nezakonitog držanja oružja.

Kaže da nikada neće izaći iz očeve sjenke, da ga niko neće gledati kao Nikolu i da će i njegova djeca nositi to breme, da su unuci Vojislava Šešelja.

Nikola je ušao u rijaliti program Parovi čemu se njegov otac oštro protivio.

- Nikada se nismo tako ljubili, bili prisni, govorili da se volimo. Ja se ne sjećam da li mi je ikada rekao da me voli. Tvrd je na riječima kada su te stvari u pitanju, ali nije tvrd ovako. Radio je dugo, a potom je bio u zatvoru, nismo mi ni stigli toliko da se viđamo. Mene su babe odgajale, hranile, išle na roditeljski, ja sam kao dijete išao sa njim svuda. On se borio kako je znao i umio da bi zaradio neki dinar, nije imao ko da me čuva, to je vrijeme koje smo se najviše družili, ali ga se ja slabo sjećam".

Sa druge strane, Nikolin brat Aleksandar uveliko je krenuo očevim stopama i trenutno je potpredsjednik Srpske radikalne stranke.