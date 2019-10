Šest dana nakon imenovanja Ričard Grenel počinje misiju

Ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet objavio je na Tviteru da Grenel i Metju Palmer zajedno dolaze na KiM.

Pozivajući se na kabinet kosovskog predsjednika, mediji su objavili da će Ričard Grenel danas na KiM razgovarati sa Hašimom Tačijem, a Tanjugu je iz dva diplomatska izvora potvrđeno da će američki izaslanik sutra razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

U.S. support to Kosovo and Serbia in the Dialogue process requires teamwork: Special Presidential Envoy Grenell and State Department Special Representative Matt Palmer together in Berlin. Both will visit Kosovo. https://t.co/WyEzkge1jU

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) October 9, 2019