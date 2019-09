Šešelj: Sljedeće godine ljetujem na Brionima sa Kolindom

Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najavljuje da će sljedeće godine ljetovati sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, i to na Brionima.

Šešelj kaže da ove godine zbog silnih obaveza nije uspio da ode na more i demantuje informacije da je trebalo da ode u Grčku na ljetovanje, ali da je odustao zbog straha od eventualnog hapšenja i navodnog izručenja Haškom tribunalu.

"Nije tačno da je trebalo da ljetujem u Grčkoj, nisam se uplašio da će me uhapsiti u Sjevernoj Makedoniji zbog Haga. Haški tribunal je sa mnom završio, samo ja nisam još sa njima. A što se tiče mog odmora na moru, ove godine me Kolindica nije zvala. Vjerujem da će me sljedeće godine sigurno zvati na Brione, kada ponovo postane predsjednica" ističe Šešelj.