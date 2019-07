Šešelj: Protiv Vučića se vodi specijalni psihološki rat

Prijetnje upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i objavljivanje umrlice sa Vučićevom slikom predstavljaju metode specijalnog psihološkog rata, ocijenio je danas lider SRS Vojislav Šešelj, koji smatra da je žena uhapšena zbog prijetnji Vučiću i njegovoj djeci instrumentalizovana od strane političkih protivnika.

Šešelj je gostujući na TV Pink rekao da je tokom bavljenja politikom i sam imao mnogo sukoba i prepucavanja, da nije štedio političke protivnike ni oni njega, ali mu, naglasio je, nikada nije padalo na pamet da na najbrutalniji i najvulgarniji način napada nečiju djecu.

Lider radikala kaže da bi slično reagovao i da je u pitanju dijete nekog od opozicionih lidera, Dragana Ðilasa ili Boška Obradovića, i naglasio da ničiju djecu ne treba dirati i da ona moraju biti svetinja za svakoga.

Prema njegovim riječima, žena iz Šapca, koja je uhapšena zbog sumnji da je na Tviteru prijetila Vučićevoj djeci, najvjerovatnije je instrumentalizovana i neko ju je nagovorio da to učini.

Šešelj tvrdi da uhapšena potiče iz kriminalnog miljea i da je ranije osuđivana zbog nasilja nad svojom majkom.

– To čudovište je instrumentalizovano, neko ju je nagovorio ili joj platio da to uradi, ili je iskoristio njen telefon za to. Pretnje su intonirane kao da ih je pisao muškarac, a ne žena, možda će istraga pokazati da je neko drugi umiješan – naveo je Šešelj.

Ocijenio je da je sada prilika da domaće sudstvo pokaže efikasnost i istakao da bi objedinjavanjem nekoliko krivičnih djela, osumnjičena mogla bude osuđena i na ukupno 10 godina zatvora.