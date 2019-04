Šešelj poslao urnu Sergeju Trifunoviću

Predsjednik SRS Vojislav Šešelj napisao je na Tviteru da je poslao vođi PSG Sergeju Trifunoviću urnu u kakvoj je sahranjen prah Mire Marković.

"U cik zore Sergeju Trifunoviću sam poslao urnu u kakvoj je sahranjen prah Mire Marković, sa sljedećim pisamcetom: "Dragi Sergej, šaljem ti ovu saksiju da je dobro osmotriš. Možda ćemo uspeti da te u nju uguramo i bez spaljivanja. Izbušićemo rupicu da možeš da dišeš. Može i šaka crva u nju?"

Šešelj je objasnio zašto je napisao takav tvit o Trifunoviću.

"Svašta je taj Trifunović uradio, i prema meni i prema srpstvu uopšte. Sjetite se kad je Željko Mitrović unio majmuna u "Zadrugu", on je rekao da je unio mene. Zatim se rugao smrti Mire Marković, e sad je njemu stigla saksija, pa nek se nabije u nju, mogao bi da stane ako se malo sabije", kaže Šešelj.

Na pitanje da li to Trifunović treba da shvati kao prijetnju, Šešelj odgovara:

"Šta mene briga kako će to da shvati. Kad već može da se roka drogom i da se predozira. Šta je tražio, to je i dobio. A ta rupa na saksiji nije samo da bi disao on, nego i da crvi mogu da dišu", izjavio je predsednik SRS.