Šešelj: Porazbijaću njuške onima koji me nazivaju ratnim zločincem

Kandidat za predsjednika na izborima u Hrvatskoj Miroslav Škoro, pjevač poznat po nastupima sa osvedočenim srbomrscem Markom Perkovićem Tompsonom, tokom kojih je nerijetko plakao, nazvao je lidera SRS Vojislava Šešelja ratnim zločincem.

Šešelj mu na to nije ostao dužan, pa je kazao da ima "spisak za obračun" na kojima osim Škora ima i domaćih kandidata.

"Još nemam vremena da se bavim Hrvatima koji me nazivaju ratnim zločincem. Treba prvo da popišem sve Srbe koji su me tako nazvali i treba svima njušku da razbijem. Kad svim Srbima koji me nazivaju ratnim zločincem porazbijam njuške, onda ću preći na Hrvate. Ako su žene u pitanju ima da ih ošišam na ćelavo, nalijepim na njih katran i pospem perjem - rekao je Šešelj i pojasnio ko su oni koji mu prišivaju takav epitet".

"Novinari iz pojedinih medijskih kuća, narodni poslanici, evo konkretno Aleksandra Jerkov, Marinika Tepić, Balša Božović... Ima ih da dosta", zaključuje lider SRS.