Šešelj: Krivokapićeve četiri sramne greške će mu se razbiti o glavu!

Predsjednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj komentarisao je u jutarnjem programu tv Hepi novu Vladu Crne Gore i žestoko kritikovao to što premijer Zdravko Krivokapić nije povukao odluku o protjerivanju srpskog ambasadora, što nije povukao priznanje lažne države Kosovo, što je srpske lidere gurnuo u stranu i što Crna Gora još ne ukida sankcije protiv Ruske Fedceracije.

Lider radikala je istakao da misli da su Srbi u Crnoj Gori veoma razočarani i da se predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić pokazao u najgorem svjetlu.

- Išao je na čelu srpske liste, a onda se okrenuo protiv srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika. Srpske lidere je gurnuo u stranu. To ozbiljan političar ne može da radi. To ozbiljan čovjek ne može da radi i to će mu se razbiti o glavu vrlo brzo - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da Krivokapić nema ni elementarnu lukavost i da ima samo bezobrazluk i nedostatak morala.

Lider radikala je istakao da je Krivokapić bio predlog blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija zbog toga što se zaklinjao u srpstvo i zbog toga što je bio blizak crkvi i predstavljao se kao vjernik, a da je sve to promijenio.

- Dao sam mu dosta vremena. Što se mene tiče, on je već ,,izgorio", ali tu će odlučivati srpski narod i glasači u Crnoj Gori - izjavio je predsednik SRS.

Šešelj je istakao da Krivokapić neće da poništi odluku o proterivanju srpskog ambasadora.

- Na jedan pokvaren način vadi se na Mila Đukanovića. Milo tu nema nikakvih ingerencija. Ministar je donio odluku da se protjera, vlada je viši organ vlasti koja može da opovrgne odluku ministra i Milo se tu ništa ne pita. Krivokapić na tako pokvaren način nastupa u javnosti kako bi mu naivni ljudi povjerovali - rekao je lider radikala.

On je istakao da Krivokapić neće da povuče odluku o priznanju lažne države Kosovo i da neće da ukine sankcije Ruskoj Federaciji.

- Ne dovodi u pitanje ni učešće Crne Gore kao punopravne članice NATO saveza. Mogli bi reći da je to zbog bojazni da NATO na suviše prgav način ne reaguje, ali morao je da ukine odluku o protjerivanju srpskog ambasadora, da povuče odluku o priznanju tzv. Kosova i da ukine sankcije protiv Rusije - izjavio je Šešelj i dodao da ne može da tvrdi da je Krivokapić bio Đukanovićev čovjek prije izbora, ali da je vrbovan poslije izbora.

Predsjednik SRS je ponovio da želi da se Srbija u 2021. integriše sa Ruskom Federacijom.