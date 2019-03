Šešelj: Kad god se Englezi pojave, to se Srbima obije o glavu

Lider SRS Vojislav Šešelj ocjenjuje da se Albanci neće usuditi da napadnu četiri srpske opštine na sjeveru KiM, "dok ne obezglave Srbe na KiM", odnosno pojedinice koji imaju veliki ugled.

Kako je rekao, postoje pojedinci koji su u stanju da predvode srpski narod, a neki od njih su se, kaže, "pokazali" 1999. godine, kada su zaustavili prelazak separatista preko Ibra, a drugi u kasnijim fazama.

Šešelj je dodao da za potpredsjednika Srpske liste Milana Radoičića nije ranije čuo, ali da mu je, kada je čuo kako ga napada "izdajnica Rada Trajković", bilo jasno da je to čovjek od uticaja i aurtoriteta, na kojeg se računa da povede u odlučnom momentu.

Komentarišuću pisanje pojedinih medija da je američka ambasada obavijestila Stejt department da je pozicija Srbije jača i da će reagovati u slučaju bilo kakvog napada na sjever KiM, Šešelj kaže da Srbija ovog puta, u tom slučaju, mora reagovati.

Smatra da je odlučnost, po tom pitanju, prisutna i u državnom i armijskom rukovodstvu, a i u narodu i da je cio narod raspoložen da se energično reaguje na svaki eventualni napad na Srbe na KiM.

"I to ne samo po pitanju četiri sjeverne opštine. Ako dođe do obračuna, naša vojska je u stanju ne samo da odmah izbije na Ibar, nego da zauzme cijelu teritoriju KiM. Za nekoliko sati bi došli do Ibra, ali, što bi se zaustavljali na Ibru? Ako krenu, treba da zaštite sve teritorije gdje žive Srbi, svih pet opština južno od Prištine", rekao je Šešelj.

Upitan da li bi se time obezbjedio povratak Srba, on je rekao da u to nije siguran, jer se povratak Srba ne može obezbjediti sve dok se ne ukine vlast albanskih separatista u Prištini i dok se Kosovo striktno ne podvede pod ustavni poredak Srbije.

"Međutim, ako se nastavi pregovarački proces, onda ćemo Albancima dati visok stepen autonomije na svim prostorima gdje su ubjedljiva većina. Teško će kroz taj proces moći da se račna na povratak Srba na područja gdje su nekada živjeli", rekao je Šešelj.

Komentarišući posjetu podsekretara za politička pitanja Stejt departmenta Dejvida Hejla Prištini, Šešelj je rekao da je pitanje kako je to bilo u Prištini, podsjećajući na ranije slične situacije, u kojima je Srbija "izvukla deblji kraj".

"Vidjećemo sljedeće američke poteze. Ali, nadam se da smo zaustavili formulaciju - da dođe do uzajmanog priznanjna između Srbije i Kosova. Vidjećemo, kada smo digli galamu protiv toga, da li će ponavljati tu floskulu", rekao je Šešelj.

Kada je riječ o EU, on je naveo da se zvaničnici Unije bave izborima koji slijede u maju, na kojima se očekuje "poplava" dobrih rezultat tzv. populističkih stranaka, a čak, kaže, i Njemačka gubi interes, iako se njihov ministar spoljnih poslova vrlo neprijatno izrazio nedavno po pitanju Srbije i KiM.

"Ako se Amerikanci duboko umješaju u sve ovo, da će preuzeti inicinjativu što se tiče Zapada. Ostaju samo Englezi, a oni u tajnosti, iz prikrajka vuku poteze, jer poznaju balkanskih prilika, a ranije su uvijek mešetarili na srpsku štetu. Kad god se Englezi pojave u surovim balkanskim prilikama, uvijek se to razbije o glavu Srbima", rekao je on.

Dodao je da ne vidi zašto bi Priština mogla tek sljedeće nedelje da ukine takse, kako govore, te da to može da učini i sad, ali je očigledno da postoji neko jak i moćan spolja, ko im, iako ne javno i glasno, govori da ih ne ukidaju.

Rekao je da su Albanci podijeljni i da to nije nikakva gluma, da je Tači čvrsta američka opcija, dok je Haradinaj, kaže, izgubio na svim stranama, osim kod Albanaca na KiM, i da ga niko ne podržava.