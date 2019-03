Šešelj: Integrisati Srbiju i Rusiju

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da se zalaže za integraciju Srbije i Rusije, koje bi imale zajedničku vojsku, kao i da je njegov prijedlog za Kosovo razdvajanje Srba i Albanaca.

Šešelj je u intervjuu za rusku agenciju Tass rekao da je njegov prijedlog razdvajanje, a ne razgraničenje, odnosno da Kosovo ostane formalno u sastavu Srbije, srpska policija da se nalazi na graničnim prelazima i carini.

On kaže da njegov prijedlog podrazumijeva i da se odvoje četiri sjeverne srpske opštine sa Trepčom i Gazivodama, kao i da bude uspostavljen koridor kroz naselje Goraždevac do Pećke patrijaršije, te da se prisajedine Srbiji pet srpskih opština južno od Prištine, odnosno od Gračanice do Gnjilana.

"Ostaje samo problem opštine Štrpce, koja je potpuno izolovana, ali imam ideju o razmeni stanovništva, da se Srbi iz Štrpca presele u Preševo i Bujanovac. Tako da Kosovari (Albanci) formalno ostaju u Srbiji, a u suštini imaju apsolutnu autonomiju, mogu da imaju svoju valutu, da rade šta hoće, osim vojske. Naravo i bez ulaska u UN", rekao je Šešelj.

Napominjući da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zalaže za koncept podjele Kosova, Šešelj ocjenjuje da Vučić, prije svega, želi da zadrži za Srbiju rudarski kombinat "Trepča", akumulaciju jezero Gazivode i četiri sjeverne srpske opštine, a da su o ostalim stvarima mogući pregovori.

Šešelj smatra da bi u tom slučaju Srbi morali brzo da napuste jug Kosova i Metohije jer ne bi preživjeli među Albancima.

Govoreći o odnosu Srbije i Rusije, Šešelj je istakao da se zalaže za što je moguće tješnju integraciju, da Srbija stupi u Evroazijski ekonomski savez i Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB).

"Hteo bih čak i veći stepen integracije, nego što postoji između Rusije i Belorusije. Naravno, Srbija bi sačuvala državnu identitet i nacionalnu svest, odnosno svoju vladu. Vojska neka bude zajednička, ali naši vojnici da mogu da imaju srpske oznake na rukavu. Da sačuvamo mesto u UN, a sve ostalo da se integriše", rekao je Šešelj.

On je naglasio da bi to bio maksimalan stepen integracije koji bi bio značajan i za Rusiju, jer bi došla na Balkan i niko više ne bi mogao da je istisne odavde.

"Mi (radikali) smo za to da se u Srbiji razmeste ruske baze tako da bi svaki napad na Srbiju bio i napad na Rusiju. Tek tada bih se osećao sigurno, pošto nam opasnost preti sa svih strana", rekao je Šešelj.

On je napomenuo da je Srbija dobila mnogo oružja u vidu poklona i po niskim cijenama, ali da nije jača od NATO-a.

"Nama je potrebna garancija da nas NATO više nikada neće bombardovati, a ta garancija je integracija sa Rusijom", istakao je Šešelj, koji je rekao da je protiv učlanjenja Srbije, ali i BiH u NATO.

On je ocijenio da je saradnja sa EU štetna po Srbiju, jer roba koja dolazi bez carina uništava srpsku poljoprivredu, a uvoze se otpaci iz EU, istakavši da iz srpske dijaspore u Srbiju godišnje stigne oko tri milijarde evra, ali da ih "isisa EU svojom robom".

Kada je riječ o gasovodu "Turski tok", Šešelj je rekao da istorijsko iskustvo pokazuje da Bugarska uvijek popusti pod pritiskom Zapada, ali da bi, bez obzira na to, trebalo izgraditi srpski dio gasovoda.

Govoreći o Haškom tribunalu, Šešelj je rekao da je jedina nada za povratak Srba iz Haga, koji su osuđeni na osnovu izmišljenih razloga, da se desi neki veliki rusko-američki dogovor koji bi obuhvatio srpske zatvorenike, koji bi tada mogli da se vrate u Srbiju.

On kaže da je kupio kuću u Hrtkovcima, gdje će smjestiti grupu njegovih istražitelja, sa namjerom da uzmu izjave, svjedočanstva bukvalno svih stanovnika tog sela, pošto je osuđen u Hagu da je odatle protjerivao Hrvate.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Šešelj je rekao da je njegova partija priznala Krim, da ukrajinski nacionalisti nikada neće ovladati Donjeckom i da se nada da će se Ukrajina vratiti majci Rusiji, te dodao da bi on želio da otputuje u Moskvu i da ga primi ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je za dešavanja u Venecueli rekao da je to produžetak američke imperijalističke politike, radi upravljanja svijetom i teritorijama bogatim prirodnim bogatstvima, ali da slobodno čovječanstvo treba da bude na strani Venecuele i da se tome suprotstavi.