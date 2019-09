Šešelj: Arkan je svjedočio u Hagu protiv Miloševića i mene

Lider Radikala, Vojislav Šešelj, izjavio je u emisiji Hepi televizije da je saznao kako je Željko Ražnatović Arkan svjedočio u haškom tribunalu protiv Slobodana Miloševića i njega.

"Kad je Arkan ubijen ja sam se o njemu lijepo izrazio, rekao sam da je on u osnovi bio patriota. Međutim, kada sam došao u Hag saznao sam da je on imao pregovore sa Hagom da svjedoči protiv Miloševića i još nekih, a on je tražio da prođe bez ikakve kazne", rekao je Šešelj.

Šešelj je u više navrata tokom suđenja u Hagu napominjao da ima saznanja o Arkanovom svjedočenju koje je bilo tajno, ali za koje je shvatio da je njegovo na osnovu informacija koje je iznio.

"Tražio sam da se dostave ti razgovori sa Arkanom. Čak se izlanulo i Tužilaštvo i potvrdilo mi da su sa njim vođeni razgovori, ali da to ne može da se daje u javnost", kaže Šešelj.

Sukob između Željka Ražnatovića Arkana i Vojislava Šešelja datirao je još od devedesetih godina, a u nekoliko navrata umalo je došlo i do obračuna.