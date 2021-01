Saslušan Mika Aleksić: Negirao sve optužbe

Poznati vlasnik škole glume i srpski reditelj Miroslav Mika Aleksić saslušan je danas pred sudom gdje je negirao optužbe da je napastvovao glumicu Milenu Radulović i ostale učesnice u svojoj školi.

- Rekao je da optužbe nisu tačne, i da ne zna zašto su to rekle - saznaje "Blic" u tužilaštvu.

Kako pišu Novosti, nakon što je saslušan u Višem javnom tužilaštvu određen mu je pritvor.

Aleksić je uhapšen u nedjelju zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela silovanje i nedozvoljene polne radnje.

On se sumnjiči da je u periodu od 2012. do 2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno uznemiravao 5 svojih učenica. Među njima je i glumica Milena Radulović koja je prva u javnost izašla sa potresnom ispovijesti o tome da ju je reditelj silovao kada je imala 17 godina i to, kako je istakla, više puta.

Poslije Milene, Aleksića su prijavile još 4 devojke, a MUP je, s obzirom na to da postoji sumnja da ih je bilo više, apelovao na sve žrtve da to prijave u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, Bulevar despota Stefana 107.

Za krivično djelo silovanja i seksualnog uznemiravanja žrtve dok je bila maloljetna, Krivičnim zakonikom zaprijećena je kazna od 5 do 15 godina zatvora. Zakon pravi razilku između maloljetne osobe i djeteta, kojim se smatra osoba do 14 godina starosti.

Srpski reditelj saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.