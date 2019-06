Šarčević ponudio blanko ostavku

Nakon skandala s "provaljivanjem" testa iz matematike, ministar prosvjete u Vladi Srbije izjavio sinoć za RTS da je ponudio blanko ostavku.

Policija je utvrdila da su tri žene učestvovale u lancu odgovornosti za otkrivanje testova iz matematike, izjavio je sinoć ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević.

Šarčević je za RTS rekao da su te tri osobe iz škole u Zemunu, i precizirao da je test uzet, dat drugoj osobi preko Vajbera, snimljen i dalje proslijeđen osobi koja se bavi medijima. Istakao je da su ljudi provjereni i da je policija uradila svoj dio posla.

Na pitanje da li on kao resorni ministar ima moralnu odgovornost zbog propusta do kojih je došlo, Šarčević je rekao da je njegova moralna odgovornost to što se odjednom uhvatio da radi toliko posla i da je ponudio svoju blanko ostavku.

"Ako treba da se ministri mijenjaju na dnevnom nivou zbog čaršije, političkih stranaka, nekih sindikata, onda to neka radi onaj koji je odgovoran. Ja mislim da moji šefovi od mene uvijek imaju blanko ostavku i ja sam im je danas ponudio. Oni to uvijek od mene mogu da zatraže", rekao je sinoć Šarčević.