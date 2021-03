Saloni za masažu Draga P. (79) bili paravan prostitucije - Uhvaćeno 14 žena

Starcu makrou Dragu P. (79), koji je osumnjičen za trgovinu ljudima, danas je u Višem sudu u Novom Sadu određen pritvor u trajanju od 30 dana zbog moguićnosti ponavljanja krivičnog djela, uticaja na svjedoke i uznemirenja javnost

Za sada je oštećeno 14 žena, odnosno, toliko njih je bilo u njegovim „ salonima za masažu“ koji su bili paravan za prostituciju.

Načelnik Policijske uprave u Novom Sadu Slobodan Malešić ranije danas je kazao da se nastavlja rad na tom slučaju.

- Za sada imamo pet žrtava trgovine ljudima, a još sedam osoba je u to uključeno. Akcija je trajala duže vrijeme i do hapšenja je došlo kada je pribavljeno dovoljno dokaza. Više od 30 policajaca je bilo na ovim poslovima - kaže on.

- Radi se o iznajmljenim stanovima, neki objekti su reklamirani u oglasima, a neki nisu imali reklamu i mi smo duže vreme sve to provjeravali – izjavio je Malešić.