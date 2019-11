Šainović: Gledao sam kako Milošević u Dejtonu potpisuje prazan papir

Jedan od najbližih saradnika pokojnog Slobodana Miloševića, nekadašnji vicepremijer Jugoslavije i ekspremijer Srbije, Nikola Šainović, otkrio je uživo u TV emisiji najapsurdniju situaciju kojoj je prisustvovao tokom pregovora u Dejtonu.

On je u izdanju emisije "Ćirilica" tim otkrićem iznenadio i samog autora i voditelja Milomira Marića.

Šaja, kako su ga građani zvali tokom devedesetih, otkrio je da se poslije Dejtonskog sporazuma odigrala apsurdna situacija i to pred njegovim očima.

"Kada je potpisan Dejtonski sporazum, dolazi Voren Kristofer kod Miloševića. Milošević se potpisuje na dnu praznog papira i zahtjeva od Kristofera da napiše spisak uslova, međutim, Kristofer gura onako rukom taj papir od sebe i ne potpisuje ništa! Kaže, jer su uslovi fludini" ispričao je Šainović na šta je voditelj Milomir Marić ostao vidno zatečen.

Kad je reč o Rambujeu, Šainović je podsjetio na već poznatu priču da je u to vrijeme predsjednik Srbije Milan Milutinović nudio u toku pregovora da uđemo u NATO pod uslovom da Kosovo ostane u sastavu Srbije, ali da su sa Zapada to glatko odbili rekavši da ih to ne zanima.