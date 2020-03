View this post on Instagram

"Da li Amerika Srbiju gleda drugačijim očima nego što su nas gledali pre nekoliko godina ili decenija? To je neuporedivo. Mi moramo da razumemo koje je naše mesto u svetu, da znamo koliki smo i kolika nam je snaga ekonomije i da dobro postavimo naše ciljeve. Da se ne zalećemo kao što smo se ranije zaletali. Da ne pravimo velike greške, kao što smo to ranije činili. Da brinemo o svojoj otadžbini, da čuvamo decu i da brinemo o svojoj budućnosti, ali bez prijateljskog odnosa Amerike prema Srbiji, bez toga da imamo Ameriku na svojoj strani, na strani budućnosti Srbije, plašim se da to nije moguće." - Predsednik Vučić završio je posetu SAD. #Serbia #USA

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 3, 2020 at 5:39am PST