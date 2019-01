Ruski patrijarh zabrinut zbog napada na Srbe na Kosmetu

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril izrazio je zabrinutost zbog sve veće agresivnosti ekstremističkih snaga prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Moskovske patrijaršije.

"Uvijek se molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Znamo kakvu posebnu istorijsku i duhovnu ulogu imaju Kosovo i Metohija u životu srpskog naroda i razumijemo da nije jednostavno svakome ko poznaje istoriju Srbije i Srpske pravoslavne crkve da prihvati ono negativno što se sada tamo /na Kosovu i Metohiji/ dešava", rekao je patrijarh Kiril.

Ruski patrijarh, koji je primio delegaciju Srpske pravoslavne crkve sa NJegovom svetošću patrijarhom srpskim Irinejom na čelu, istakao je da se događaji na Kosmetu i u Ukrajini mogu nazvati karikama istog lanca jer je riječ o pokušajima da se putem raskolničkih tendencija oslabi snaga cijelog pravoslavlja.

"Važno je da ono što se dešava na Kosovu i Metohiji nikada ne dovede do raskida duhovne veze Srbije, Srpske pravoslavne crkve sa tim područjem koje je uvijek organski bilo njen dio", napomenuo je patrijarh Kiril.

On je dodao da Srpska pravoslavna crkva razumije više nego iko bol Ruske pravoslavne crkve zbog onoga što se dešava u Ukrajini.

Patrijarh Kiril je naglasio da Ruska i Srpska pravoslavna crkva imaju mnogo zajedničkog uprkos određenim razlikama u geografiji i mjestu gdje se nalaze i u istoriji.

"U prvom redu tu je niz mučenika koji krase i Rusku i Srpsku pravoslavnu crkvu. Naši mučenici su uvijek bili vjerni pravoslavlju, uvijek su davali svoj život za Crkvu i ostavljali nam u zavjet da budemo vjerni crkvenom jedinstvu, da slijedimo čistotu pravoslavlja i činimo sve da nikakvi neprijateljski vjetrovi danas ne razruše jedinstvo Pravoslavne crkve", rekao je patrijarh Kiril.

Patrijarh srpski Irinej zahvalio je ruskom patrijarhu za to što pažljivo prati situaciju na Kosovu i Metohiji, te ocijenio da ono što se danas dešava u toj pokrajini predstavlja veliku srpsku ranu.

"Za nas je Kosovo sveta zemlja, koja je natopljena našom krvi, kada smo branili naše svetinje u vreme Osmanskog carstva i u drugim okolnostima. Sve što ima ogroman značaj za našu istoriju, kulturu ima koren na Kosovu i Metohiji. To je mesto naše slavne istorije. Mnogi sveti ugodnici su iznikli upravo na tom tlu", naglasio je srpski patrijarh.

On je naveo da srpski narod i crkve čine sve što je moguće da se odbrane od napada na Kosovu i Metohiji, a da velike nade polaže u veliku bratsku Rusiju i ruskog patrijarha Kirila.

"Nadamo se da, zahvaljujući vašem doprinosu, možemo zaštititi Kosovo i Metohiju", rekao je patrijarh Irinej.

On je za crkvenu krizu u Ukrajini rekao da je to ogromno iskušenje za pravoslavlje, te ocijenio da to nije kanonsko i crkveno, nego čisto političko pitanje i da cijelo pravoslavlje treba da se veoma ozbiljno njime pozabavi.

"Ne smemo zatvarati oči pred tim pitanjem i problemom. Molićemo se da Gospod Bog ukloni to iskušenje u svojoj Crkvi", istakao je patrijarh Irinej.

Patrijarh Irinej boravi u posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi povodom proslave deset godina uvođenja patrijarha Kirila u tron moskovskih i sveruskih patrijarha.