Ruski helikopteri stigli u Srbiju

Četiri nova helikoptera "Mi-35M" koje je Srbija kupila od Rusije sletjela su na Aerodrom "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici, saznaje "Sputnjik".

Bilo je najavljeno da će novi helikopteri stići u prvom kvartalu iduće godine, ali ih je Rusija isporučila čak prije predviđenog roka, i to dva dana uoči susreta predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Sočiju.

Ekspert za rusku avijaciju Svetozar Jokanović ocijenio je da su dolaskom novih helikoptera znatno povećane borbene mogućnosti srpske jedinice i izrazio nadu da ovo nije kraj nabavki "Mi 35M".

On je istakao doprinos ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua za isporuku helikoptera bržu nego što je dogovoreno.

"Možda izgleda neverovatno, posebno imajući u vidu činjenicu da ruska kompanija `Rostvertol` iz Rostova na Donu radi sa smanjenim brojem radnika, a istovremeno su znatno uvećane ugovorene obaveze prema domaćim i inostranim klijentima", rekao je Jokanović.

On dodaje da će se Srbija naoružavati i opremati i dalje, te sprovoditi Vojnotehnički sporazum.

Helikopter "Mi-35M" nastao je na bazi ruskog borbenog helikoptera "Mi 24VM krokodil" i predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera koja je podrazumijevala oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu, nego na manevarske sposobnosti.

Riječ je o tipu helikoptera, koji će još više ojačati srpske vazduhoplovne snage.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 kilometara na čas i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilometara, a sa dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1.085 kilometara.

Osim vatrene podrške trupama na zemlji, ovaj helikopter može da služi za specijalni desant - u transportnoj kabini prevozi do osam vojnika sa punom opremom i ličnim naoružanjem, kao i za transport naoružanja i opreme ili medicinsku evakuaciju ranjenika sa linije fronta.

Helikopter posjeduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne dijelove helikoptera.

Za zaštitu od vođenih raketa, helikopter je opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu, a rezervoari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku.

Helikopter "Mi 35M" posjeduje posljednju generaciju avionike i napadno-navigacijskog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koji obezbjeđuju borbenu upotrebu helikoptera u povoljnim i srednje složenim meteo-uslovima, danju i noću.

Od naoružanja na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 milimetra i uvezan je sa sistemom za upravljanje vatrom.