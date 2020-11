Rusija nudi Srbiji zajedničku proizvodnju "Sputnjika V"

Rusija nudi Srbiji zajedničku proizvodnju vakcine "Sputnjik V" protiv korona virusa, izjavila je Natalija Šatalina, predstavnica ruske kompanije "Smart teh" koja razvija vakcinu.

Rusija želi da pomogne, kao što je uradila u prvom talasu pandemije, dezinfikovala bolnice, cijele gradove, slala ljekarske timove, tako i prvu vakcinu protiv korona virusa želi da proizvodi zajednički sa Srbijom. Ovakav dogovor već ima sa pet zemalja, Srbija jeste najmanja među njima, ali je jednako važna – kazala je Šatalina za Sputnjik.

Ona dodaje da je predlog o saradnji već predočila nadležnim u Srbiji.

– Obaviješteno je Ministarstvo zdravlja, kontaktirali su me iz kabineta ministra da mi kažu da su primili predlog, čekam odgovor, znam da je za to potrebno vrIJeme. Kompanija me je ovlastila za pregovore sa Srbijom, to je prioritet, ali i za države u okruženju, prije svega Republiku Srpsku i Crnu Goru. I oni su već obaviješteni o tome da ovaj priedlog saradnje sa Rusijom postoji – kaže Šatilina.

Ona navodi da su stručnjaci iz Rusije sigurni da u našoj zemlji postoje farmaceutske kompanije koje mogu da odgovore na ovaj izazov, a da je on najveći za naše naučnike, jer je, kaže, najlakše uvesti gotove ampule.

– Ovakva saradnja je generalni princip kada je u pitanju “Sputnjik V”. Kompanija nudi tehnologiju, a vakcina se proizvodi i pakuje na teritoriji zemlje čija vlast prihvati saradnju. Vode se time da svaki proizvod, a posebno farmaceutske industrije, svaka država želi prvo da provjeri u svojim laboratorijama. Ovo što kompanija nudi Srbiji, već se odvija u drugim zemljama, zajednička laboratorijska ispitivanja trenutno se obavljaju u Belorusiji, Kazahstanu, Indiji, Venecueli i Ujedinjenim Arapskim Emiratima – kaže Šatalina.

Vakcina “Sputnjik V” dobila je 11. avgusta potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije, postavši tako prva registrovana vakcina protiv korona virusa na svijetu.

Trenutno su u toku postregistraciona ispitivanja u kojima učestvuje 40.000 dobrovoljaca, a neželjene efekte lijek ne izaziva kod 85 odsto vakcinisanih, navodi Sputnjik.

Očekuje se da će prvi rezultati tih ispitivanja biti objavljeni do kraja mjeseca, kada bi trebalo da počne i masovna vakcinacija protiv korona virusa u Rusiji.