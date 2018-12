ROSU ne može na sjever Kosova bez odobranja Srba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, prema dogovoru Beograda sa NATO-om u okviru Briselskog sporazuma, prištinske specijalne jedinice "Rosu" ne smiju da ulaze na sjever Kosmeta bez odobrenja Kfora i predstavnika Srba iz četiri sjeverne opštine.

On je, povodom navoda portparola Kfora Vinćenca Grasa da jedinice "Rosu" nemaju obavezu da od bilo koga traže dozvolu za ulazak na sjever Kosova i Metohije, naglasio da je dogovor sa NATO-om formiran upravo na neprisustvu "Rosu" na sjeveru Kosmeta.

Vučić je podsjetio da je Briselski sporazum potpisan aprila 2013. godine i da je Beograd u razgovorima tražio NATO garancije, prije svega za "Rosu", jer "tada nije bilo drugih albanskih jedinica sa dugim cevima".

"Naš dogovor sa NATO-om formirali smo, pre svega, na neprisustvu jedinica `Rosu` na severu... i lično sam u tome učestvovao i 500 puta ponovio pred Ketrin Ešton i generalnim sekretarom NATO-a", rekao je Vučić.

On je precizirao da je u zgradi NATO-a u Briselu dogovoreno da naoružane formacije Albanaca sa dugim cijevima, sa naglaskom na "Rosu", ne mogu ulaziti na sjever Kosmeta bez ispunjenja dva uslova.

Vučić je rekao da je prvi uslov dozvola Kfor-a, odnosno NATO, a drugi saglasnost lokalnih predstavnika Srba iz četiri opštine sa sjevera Kosmeta, istakavši da je drugi kumulativni, a ne alternativni uslov.

On je naveo da je to "puna i jedina istina" i da je lično učestvovao u tom dogovoru, nazvavši "najgorim lažovima" one koji tvrde da je drugačije dogovoreno.

"Zato su dobili jasno upozorenje Srbije da se ne igraju takvim stvarima i da će time da dovedu u opasnost sve na Balkanu i da će time da ugroze mir i bezbednost svih", rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, čim Priština ukine takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

On je naglasio da će zvanični Beograd nastaviti da pomažu srpski narod na Kosovu i Metohiji, najavivši mogućnost povećanja takozvanog kosovskog dodatka za narednu godinu.

Vučić je građanima na Kosmetu poželio da u zdravlju, veselju i miru dočekaju Novu godinu i pravoslavni Božić.