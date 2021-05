Rođak nasrnuo na maloljetnicu: Napastvovao djevojku u kući njene bake

Maloljetnicu iz Vranjske Banje 12. maja napastvovao je rođak u kući njene bake. Ona je policiji sama prijavila slučaj zbog čega se rođak tereti za nedozvoljene polne radnje.

Sve se dogodilo u srijedu u večernjim satima kada je u kući bake gdje živi ušao Ć.I.(33), te je po navodima maloljetnice pričao s leđa, rukama je uhvatio za glavu i vukao ka sebi sa namjerom da je poljubi.

Djevojka je počela da se otima, a on je oborio na pod, legao preko nje i čupao je za kosu. Kada je djevojka počela da vrišti on je izašao iz kuće, ali je zaprijetio da niko me priča. Djevojka je zadobila povrede u predjelu lica, pa je bila nužna intervencija ljekara.

Slučaj je prijavljen par sati kasnije. Devojka je saslušana u Vranjskoj Banji u prisustvu bake i radnika Centra za socijalni rad.

U osnovnom javnom ttužilaštvu Novostima je potvrđeno da je protiv Ć.I. podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.