Roditelji monstrumi: Podvodili maloljetnu kćerku starijim muškarcima

Slučaj majke Eleonore R. (42) iz Subotice, koja je svoju 14-godišnju ćerku podvodila starijim muškarcima za iznos od 50 evra u iznajmljenom stanu, nažalost, nije usamljen.

Ovo su neki od najgorih slučajeva koji su potresli srpsku javnost, a u kojoj su glavni akteri roditelji-monstrumi, a žrtve njihova nedužna djeca.

Užasan plan Eleonore R. razotkriven je kada su komšije ispričale njenom bivšem suprugu kako u njen stan svakoga dana dolaze stariji muškarci koji se kratko kod nje zadržavaju. Ubrzo je otkriveno da ova majka monstrum zapravo svoju četrnaestogodišnju ćerku podvodi starcima za 50 evra!

Ovo je, nažalost, samo jedan u nizu ovakvih užasnih slučajeva širom Srbije.

Podvođenje ćerke ometene u razvoju

U Vrdniku kod Sremske Mitrovice uhapšen Imre L. (64) osumnjičen da je podvodio svoju 26-godišnju ćerku, djevojku ometenu u razvoju.

Pored oca, privedeni su i njegovi "prijatelji" M. S. (66), V. M. (74), V. A. (78) i M. B. (69), svi iz Vrdnika, osumnjičeni da su seksualno iskorišćavali djevojku u podrumu zgrade gde Imre živi.

"Ona je u policiji ispričala da su joj davali pare, a onda bi je seksualno iskoristili. Ja sam znala za to, strah me je bio samo da ne zatrudni. Mirjana bi prvo tražila pare od oca, a kad joj on ne bi dao, tražila bi od drugih, koji su je tako iskorišćavali. Nisam ja tu ništa mogla", ispričala je, kada je sve otkriveno, majka djevojke Vesna L.

Kod privedenog M. S. su u telefonu pronađene fotografije obnažene devojke, a komšije i poznanici ove porodice kazali su nakon hapšenja da ih ovakva vijest nimalo ne čudi.

"Ona je često bila sa ocem u društvu, po parku, i u društvu starijih osoba. O tome se odavno spekulisalo, da je on podvodi i uzima pare da bi imao za alkohol", rekao je jedan od komšija iz ove zgrade koji nije želio da mu pominjemo ime.

Dvije godine podvodio maloljetnu ćerku

Otac Ivan M. (46) i majka Tanja M. (38), iz Smederevske Palanke uhapšeni su 2017. godine zbog podvođenja svoje ćerke. Djevojčica je primoravana na seksualne odnose od kada je imala samo 13 godina i otac ju je podvodio na Plavom mostu u Beogradu, ali i prijateljima u Palanci, i to za 1.000 dinara.

Ivan i Tanja su se u međuvremenu razveli, a ćerka je ostala sa njim. Novcem dobijenim od podvođenja plaćao je kafanske dugove. Pored roditelja, uhapšeni su i P. S. (32), V. Z. (46), Z. Đ.(43) i Dragan Jovanović zvani Vrabac (54), svi iz Smederevske Palanke.

Jovanović je inače vlasnik jedne kafane koja se nalazi u centru Smederevske Palanke i bavi se iznajmljivanjem šatora za proslave i vašare, gdje dovodi striptizete i igračice.

Ono što ovoj jezivoj priči daje još užasniji ton jeste činjenica da je otac Ivan u policiji sve priznao pritom ne pokazujući ni trunku kajanja niti bilo kakve druge emocije. On je takođe naveo nadimke još dvojice klijenata koji su koristili njegove usluge.

Sestra mu pomogla da se preseli u Italiju, on je podvodio

U italijanskom gradu Bolonja uhapšen je državljanin Srbije (34) koji je, kako je utvrdila tamošnja policija, sestru silovao i podvodio za novac - i to skoro godinu i po dana.

Pakao je počeo kada se on požalio sestri koja živi u Italiji gdje se određeno vrijeme bavila najstarijim zanatom, da u Beogradu živi na rubu egzistencije, nakon čega ga je sestra pozvala u tu državu pruživši mu priliku da radeći fizičke poslove zaradi novac.

Ipak, njegov boravak tamo donio joj je samo zlo, jer je najprije on silovao, a potom počeo da dovodi i druge ljude koji su je iskorišćavali za seksualne usluge. Kada je nesrećna žena to prijavila, policija joj, zbog njene prošlosti, prvo nije povjerovala, da bi poslije nekoliko prijava pokrenula istragu i utvrdila da su njeni navodi tačni.

Brat monstrum je čak zlostavljao i njenog supruga inače invalida.

Podvodila ćerku za cigarete i alkohol

Knjaževčanka T. D. je uhapšena i osumnjičena za podvođenje maloletne ćerke i to najčešće starijim osobama iz obližnjeg staračkog doma. Majka monstrum je dobijeni novac trošila na alkohol i cigarete, a njene komšije ispričale su da uopšte nisu iznenađeni ovakvom informacijom.

"D. T. je, uz mlađu, podvodila i stariju ćerku. Znala se i tarifa: D. T. je svoje usluge naplaćivala hiljadu, dok je, kako se pričalo, ćerke podvodila za 500 dinara više" rekle su komšije.

Informacija koje su kružile medijima ukazivale su i na to da je biološki otac djece, od kog je D. T. razvedena, više puta skretao pažnju da se sa porodicom nešto dešava.

Podvodila ćerku (13) zbog nemaštine

Elvira S. (36) iz Kanjiže osumnjičena je za podvođenje 13-godišnje ćerke. Nesavjesna majka je priznala da je, u jednom slučaju, zbog nemaštine u koju je zapala, za 1.500 dinara prepustila maloljetnu ćerku odraslom muškarcu, ali je negirala da je bilo konkretnog seksualnog čina.