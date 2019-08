Djevojčica (2) preminula je 16. avgusta u Zdravstvenom centru u Surdulici nakon što joj je noć prije toga pozlilo na Vlasinskom jezeru, a njeni roditelji za to krive ljekare hitne pomoći koji nisu izašli na teren. Jedan od očevidaca ove strašne tragedije, Sveta Đikić, za "Telegraf" ispričao je šta se događalo te kobne večeri.

Naime, on je bio gost u restoranu u odmaralištu u kom je počela čitava drama. Sjedio je sa porodicom kada je čuo zapomaganje: "Guši nam se dijete, pomozite! Molim vas!".

"Strašni su to vapaji bili! Vikali su iz sve snage. Odmah sam otrčao u smještaj odakle je dopirala galama, da vidim šta se dešava i da pomognem. Djevojčica je ležala na krevetu i teško disala, gušila se. Roditelji su joj davali vještačko disanje, dok je nas nekoliko okupljenih pokušavalo da dobije ekipu hitne pomoći, ali bezuspješno. Javio se dežurni ljekar iz Crne Trave i rekao da on nema kiseonik i da ne mogu da krenu", kaže za "Telegraf" Sveta.

Prema njegovim riječima, druga adresa na kojoj su, navodno, očajno molili za pomoć bila je surdulička dežurna ambulanta. Međutim, tamo su im rekli da nemaju slobodno vozilo, odnosno da je već na jednom terenu.

"Dijete je praktično umiralo tu pred našim očima. Jedno vrijeme je bila svjesna, ali polako je gubila svijest. Roditelji su i dalje davali vještačko disanje. U jednom trenutku jedino rješenje bio je kombi koji dovozi radnike na hidroelektranu. Namjestili su je u ležeći stav i krenuli tim vozilom za Surdulicu, a ja sam zvao policiju da im obezbijedi prohodan put i da kažem da će vozač voziti malo brže", priča Sveta.

DJEVOJČICA VJEROVATNO IMALA ALERGIJU

Kako naš sagovornik kaže, među gostima je čuo da je djevojčica imala neku alergiju, a dolazak na Vlasinsko jezero bio je u cilju odmora i rehabilitacije. Nažalost, stvari su krenule po zlu.

"Oni u bili gosti tog odmarališta, tek što su stigli, prvi dan im je bio. Čuo sam to da je djevojčica imala alergijske napade, pa su došli malo na Vlasinsko jezero, da se rehabilituje na svježem vazduhu i eto šta se desilo. Duša me boli. Kada sam čuo tu strašnu vijest u restoranu, pošle su mi suze. To je samo dijete, dvije godine, umiralo je na naše oči, a niko od ljekara nije bio tu", priča tužno Sveta.

On tvrdi da je djevojčica mogla da preživi, ali nije bilo nikoga da joj donese "bar urbazon ili kiseonik". Dodao je i da je dodatno otežalo to što je odmaralište od ambulante gdje je zbrinuta djevojčica udaljeno 40 kilometara, a "to je puno za tako kritičnu situaciju".

Prema Svetinim riječima, brat preminule djevojčice kukao je i plakao dok su svi okupljeni pokušavali da je spasu.

SVETA: DOKTOR LAŽE, NIJE IH ZVAO

"Tačno je da je doktor rekao da nema kiseonik i da ne može da dođe na teren, ali on laže da je poslije zvao roditelje i nije mogao da ih dobije. Za pomoć je zvao radnik odmarališta sa mobilnog, tako da bi on imao poziv doktora da je pokušavao poslije da ih dobije. Svi smo bili tu, sve vrijeme se telefoniralo da vidimo šta se desilo i niko nije dobio poziv doktora", tvrdi Sveta.

NEDOSTATAK AMBULANTI, LJEKARA I VOZILA GORUĆI PROBLEM

Vlasinsko jezero je turistički centar, veliki broj ljudi ga godišnje obiđe, ali kao takvo ima problem. Kako kaže Sveta, nema ambulantu sa dežurstvom od 24 sata, pa za svaki problem mora da se ide ili u Crnu Travu ili u Surdulicu.

"Kako imaju svi veći turistički centri ambulante sa dežurstvima 24 sata. Pa ne možeš ni dijete da pošalješ sada na ekskurziju, a da ta lokacija nema dežurnog ljekara. Ovo jezero ima opremljene prostorije, ali nemaju dežurnu službu, a može da se desi davljenje kupača, prolaznika, dešavaju se i saobraćajne nesreće. Treba nešto hitno uraditi po tom pitanju", apeluje Sveta Đikić.