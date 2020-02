Rodila mrtvu djevojčicu, a uveče dojila muško dijete: Nakon 60 godina ispričala istinu

Stana Belivuk je prije 60 godina rodila mrtvu djevojčicu, a uveče je dojila živog dječaka.

Sa njim je sutradan izašla iz porodilišta kao da je njeno dijete, ispričala je u emisiji “Posle ručka” na TV Happy. Kako je rekla, dječaka joj je u ruke dala babica koja ju je porodila.

– Krila sam čitavog života da je dijete, koje sam gajila kao svoje, ustvari ukradena beba! Ja sam 1960. godine rodila mrtvu djevojčicu, ali iz porodilišta sam kući donijela tuđu zdravu mušku bebu – kaže Stana koja se našla u aferi krađe beba. Bio je, kaže težak porođaj.

– Tu je bila ta babica, koja je bila i domaćica, i kuvarica, sve! Skakala je po meni, rasjekla me je dole, ispalo mi je dijete, djevojčica! Kažu ona je mrtva! Jadna djevojčica! Odvela me u sobu! Legla sam jedva u krevet, iscprljena, odmah sam zaspala. Kad sam se probudila, bio je mrak, vidim onaj željezni krevetić, i beba unutra. Tu stoji ova babica, prilazi i kaže “Ajde podoj dijete”. Kako kad si rekla da je mrtva? Ona meni daje bebu! On je tako halapljivo vukao da nisam mogla da izdržim, išla je krv – priča žena, koja sebe zove samo “majkom na papiru”.

Sutradan je drugarica došla po nju, a kada su je dovezli kući, njena majka je obavijestila policiju i zvaničnike u Rumi šta se desilo.

– Mama je došla i rekla: ona je dobila tuđe dijete – govorio Stana. Njima su rekli da će čekati 48 sati da se neko javi, ili će dijete otići u sirotište, a da ona nije dala da bebu nose.

– Došao je moj muž, pitali smo se šta da radimo, a onda je on rekao: Pa, dijete je dijete – govori. Osim majke, muža, i drugarice, još su inspektori znali da je kod nje tuđe dijete. Tvrdi i da nije platila ništa, već da joj je dijete “samo dato”.

Stana je imala 19 godina, a njen muž 22. Porođaj se desio 11. avgusta u 9.15 ujutru. Stana nije dobila rješenje o usvajanju, i to je sporno, rečeno je u emisiji. U porodilištu je samo upisano da je Stana rodila dječaka, a ne djevojčicu, koja je bila mrtvorođena.

Ana Pejić, predsjednica Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine kaže da je porodilište u Rumi javilo matičnoj službi da je Stana rodila muško dijete, i to u šest popodne.

– Ovo je presedan! Ova žena priznaje da nije rodila to dijete! Nama je matičar dao lažnu prijavu da je Stana rodila to dijete! To je presedan, to je najveće otkriće u Staninoj priči. Zašto se to dijete rodilo? Da li je neka žena dobila njeno mrtvo dijete? Stana nije tražila to dijete, njoj je ugurano u ruke, dijete je trebalo da se “skloni”, mi ne znamo zašto – kaže Pejićka.

Papir je potpisala babica Radovanović Zorica, koja je preminula, ali Stana tvrdi da je ona nije porodila.

Pored nje gosti su bili i Anu Pejić, predsjednicu Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, Stanu Belivuk, Tomislava Piljojčića i Gordanu Radeljić, piše Telegraf.