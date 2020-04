Rečenica koju je doktor Lazić izgovorio nekoliko dana pred smrt: "Ako me ovo uhvati, neću preživjeti"

Emisija „Oko magazina“ na RTS posvećena je doktoru Miodragu Laziću, direktoru niškog Urgentnog centra i čovjeku sa velikim i hrabrim srcem, ratnim dobrovoljcem koji je spasao brojne živote, a juče je preminuo od posljedica infekcije virusa korona.

Poznat je bio u čitavom Nišu, ali i Republici Srpskoj, u kojoj je četiri godine bio ratu.

U emisiji su govorili brojni sagovornici - njegove kolege, prijatelji, poštivaoci, one koje je spasavao u ratu... Tu su i inserti iz emiisja u kojima je učestvovao. Govorio je o Nišu, Sarajevu, ratu i pacijentima koje je spasavao - Srbe, ali i one koji su sa njima bili u sukobu.

U emisiji "Oko" emitovan je i dokumentarni film koji je RTRS, napravio na osnovu knjige koju je napisao sam Lazić. U pitanju je "Dnevnik ratnog hirurga".

Sve strahote rata, medicinski podvizi i hrabrost ovog ljekara zabilježeni su u filmu od kojeg podilazi jeza.

- Kakav je to rat, građanski, i šta se tu sve dešava, kakve tu vrste oružja se koriste, kakve bizarnosti, to se nikada prije toga nije moglo znati, to se moglo doživeti u Sarajevu - govorio je doktor Lazić.

AKO ME UHVATI OVO, NEĆU PREŽIVETI

Njegov kolega dr Bojan Jovanović čuo se sa doktorom Lazićem svega dva-tri dana prije smrti.

- On je još na početku pandemije rekao, "Ako mene ovo zakači, ja neću preživjeti, vjerovatno". Ali nisam ni u jednom trenutku vidio kod njega ikakvu dilemu da se možda pokolebao, da ne dođe na posao, da se skloni, da ode na neko bolovanje ili već, živio je kao što je živio čitavog života, punim plućima, ni od čega se nije sklanjao i bojao, rijetki su takvi ljudi danas... - kazao je Jovanović.