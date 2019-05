Reakcija na hapšenja na sjeveru Kosova: Priština sve radi da bi zastrašila Srbe

Srbija će pobijediti - poručio je to srpski predsjednik Aleksandar Vučić, obraćajući se narodnim poslanicima Srbije povodom jutrošnjih hapšenja na sjeveru Kosova. Srbi na Kosovu su, kaže Vučić, navikli na lavovsku borbu, ali prištinske vlasti ne odustaju od namjere da ih uplaše.

"Naš narod je uznemireniji nego ikada. Razgovarali smo sa predstavnicima našeg naroda, to su stari vukovi, to su ljudi koji su naučilio na borbu goloruki protiv do zuba naoružanog neprijatelja, po prvi put sam osjetio, ne mogu da kažem tu dozu straha, ali dozu veoma visoke uznemirenosti", izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Upozoravao je predsjednik Srbije na ovakav ishod, čelnike Evropske Unije i prije nekolio dana, a u kontaktu su bili i danas. Dio njih i dalje tvrdi da su hapšenja na Kosovu rezultat akcije suzbijanja kriminala i korupcije, iako srpske vlasti uvjeravaju da je to samo fasada. Ipak, na prekomjernu upotrebu sile kosovske policije, ni zapad nije ostao nijem.

"Obavještavaju me upravo da su zapadne sile reagovale na njihovu akciju u Zubinom Potoku i rekli da to nikakve veze sa borbom protiv korupcije nema već da je to prekoračivanje mjera i tako dalje, jedna dobra vijest za građane", istakao je Vučić.

Upad prištinske policije na sjever Kosova bila je jedna od glavnih tema i na sastanku ministara Višegradske grupe i Zapadnog Balkana u Bratislavi, a malo ko je od učesnika ostao ravnodušan, kaže prvi čovjek srpske diplomatije. Ivica Dačić upozorava da ovakvi incidenti ne doprinose dijalogu Beograda i Prištine. Međunarodna zajednica ne smije da toleriše ugrožavanje krhkog mira na Kosovu, poruka je predsjedavajućeg bh. Predsjedništva Milorada Dodika. Srbija ima pravo da zaštiti svoj narod, a iza navodne borbe protiv korupcije krije se nešto sasvim drugo, smatra Dodik.

"Da bi se pojedinci priveli pravdi ne morate da dižete specijalne jedinice sa dugim cijevima koje uznemire sve stanovništvo na Кosovu i Metohiji. Oni su mogli biti uhapšeni mirno na svojim radnim mjestima, ako je bilo osnova za njihovo hapšenje. Zato je potpuno jasno da ovdje nije riječ o borbi protiv kriminala. Ovo je borba protiv ostanka Srba na Кosovu i Metohiji i pokušaj da se isprovocira njihov novi egzodus", ocijenio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Poruku podrške vlastima Srbije i srpskom narodu na Kosovu, šalju predsjednica i premijer Srpske. Željka Cvijanović kaže da su zabrinjavajuće rathnohuškačke izjave albanskih i stranih zvaničnika usmjerene ka Srbiji i Republici Srpskoj, dok je prištinska vlast uzrok nestabilnosti na Balkanu. Isto smatra i Radovan Viškoić, koji Srbiji obećava podršku Srpske, nadajući se ipak da situacija neće eskalirati.

"Ja mogu jedino sa ovog mjesta da dam podršku rukovodstvu Srbije da zaštiti naše građane na Kosovu. Nadam se da neće taj sukob eskalirati u nešto veće, ne bih želio da do toga dođe, ali u svakom slučaju naša podrška da naši ljudi tamo budu zaštićeni", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Upotrebu prekomjerne sile kosovskih specijalaca osudio je i DEMOS Nedeljka Čubrilovića. Zabrinuti su zbog ćutanja međunarodne zajednice na najave albanskih političara o prekrajanju granica.

O upadu prištinske policije na sjever Kosova i Metohije i hapšenja u srpskim oštinama, pišu i svjetske agencije. Reagovalo je i rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Moskvi smatraju da trenutak za upad nije izabran slučajno, i to odmah poslije izlaganja Aleksandra Vučića o kosovskom pitanju u parlamentu Srbije. Uzdržan pristup Beograda, i težnja ka dijalogu i miru Prištinu i njene zapadne pokrovitelje, očigledo ne zanimaju, kažu u ruskom ministarstvu.