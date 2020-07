Raspad radikala: Potpredsjednik stranke otišao uz Šešeljeve uvrede

Nemanja Šarović, dojučerašnji potpredsjednik SRS, koji je prošle nedjelje podnio ostavku na sve funkcije i napustio radikale, u intervjuu za Kurir najavljuje osnivanje sopstvene političke organizacije, kojoj će jedini cilj biti, kako kaže, rušenje aktuelnog režima.

Za početak ne planira da osniva stranku, već modernu i efikasnu političku organizaciju.

- Za osnivanje odbora po Srbiji, plaćanje stranačkih prostorija, kao i svih drugih propratnih stvari, potrebne su ogromne pare, a ja taj novac nemam. Ne želim ni da me sponzorišu kojekakvi tajkuni jer bi onda i bavljenje politikom izgubilo svaki smisao. Uradio sam ovo da bih mogao, bez sputavanja, da govorim ono što mislim, jer vjerujem da snagom ideja može mnogo toga u Srbiji da se popravi, a da novac tu ne igra presudnu ulogu. Zato namjeravam da uz minimum uloženog novca stvorim organizaciju koja će biti sposobna da sruši aktuelni režim s Vučićem na čelu.

Iz SRS ste otišli nakon otvorenog sukoba sa Šešeljem. Šta je bila kap koja je prelila čašu?

- Najviše to što u prethodnom periodu stranka nije podsjećala na SRS zbog toga što je Šešelj veoma često hvalio Vučića - kako je fin, pošten, skroman i vredan, kako vodi patriotsku politiku, čuva KiM i svašta još. Normalno je da članovi stranke hvale jedni druge, a da kritikuju političke protivnike, dok je u SRS u posljednje vrijeme to bilo obrnuto. Takođe, kadrovska rješenja u SRS su već godinama vrlo loša, nijedan stranački organ ne funkcioniše, sjednica Predsjedničkog kolegijuma nije održana tri godine, Generalni sekretarijat praktično nemamo, Izvršni odbor tuga... Nikad lošija i nikad neorganizovanija kampanja nije bila, bez ikakvog cilja, te se u samoj kampanji naš rejting strmoglavio. Smatrao sam da treba reći istinu, jer jedino se tako nešto može i popraviti nabolje. Pritom sam sve rekao kulturno i civilizovano, nikoga nisam uvrijedio i normalno je da se o svemu otvoreno raspravlja. Ali Šešelj to nije tako shvatio, već je krenuo sa uvredama.

Nemoguće da nije i ranije znao vaše mišljenje.

- Na sjednici COU nisam rekao ništa što prethodno i samom Šešelju u oči nisam više puta rekao, a on je uzvratio uvredama. Pa, mi smo izgubili 80 odsto biračkog tijela za četiri godine.

Je li vam je zaista zabranjen čak i ulazak u centralu stranke?

- Obezbjeđenju jeste naređeno da po cijenu života ne smiju da me puste u centralu stranke. Čak ni kad sam otišao ostavku da podnesem nisu mi dozvolili da uđem, već je na mene skočilo Šešeljevo obezbjeđenje, pa sam njima dao dva primjerka ostavke da mi se udare pečati.