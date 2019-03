Radun: Upadom u RTS se ruši demokratija

Mediji i javnost i dva dana nakon protesta govore o upadu dijela demonstranata u zgradu RTS-a. Politički analitičar i član Upravnog odbora RTS-a Branko Radun je rekao da je Upravni odbor javnog servisa oštro osudio akt nasilnog upada i pokušaja mijenjanja uređivačke politike, jer to ruši ne samo poziciju RTS-a, već i institucijalno ruši demokratiju.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Branko Radun je istakao da ne misli da je nasilni upad u RTS u subotu uveče samo protivzakonit, već i da urušava politički sistem u medijskoj sferi.

Kaže da se u saopštenju Upravnog odbora RTS-a poziva Evropska asocijacija medija i domaćih medijskih udruženja da se oglase.

Radun dodaje da su se do sada već neka udruženja oglasila, a osude dolaze i od ljudi koji su učestvovali u protestu, ali su protiv akta nasilnog upadanja.

"Imate dvije stvari tu, nasilan upad i nasilan pokušaj mijenjanja uređivačke politike i to bi zaista svi trebalo da zajednički osude", istako je Radun.

Navodi da su protesti izašli iz okvira normalnosti i onoga što je u okviru zakona.

"To je borba za kontrolu nad protestom. Prije svega govorimo o Bošku Obradoviću i Đilasu, oni su bili svjesni da je upad u RTS i blokada Predsjedništva rizična, ali da im to donosi liderstvo. To je borba za pozicioniranje unutar opozicionog bloka i kontrole nad protestima", objašnjava Radun.

Dodaje da ako bi se porocesuirali ljudi koji su to uradili, ispalo bi kao politički obračun.

"Problem je kod nas što je politička kultura niska. U tom smislu da mnoge stvari koje se ovdje tolerišu u uređenim državama se to ne bi tolerisalo. Zamislimo bilo koji javni servis u Evropi, da se tako nešto desi, policija bi intervenisala, ljudi idu pred sud", kaže Radun i dodaje:

"Ova eksalacija, radikalizacija protesta je na neki način pritisak na vlast, ne samo na predsjednika, nego i na vladu. Politički pritisak koji može da dovede do političke destabilizacije u Srbiji", istakao je Radun.

Smatra da su i neki politički centri moći van zemlje dali zeleno svjetlo za radikalizaciju, da bi Srbija bila u težoj poziciji oko pregovora, oko Kosova.