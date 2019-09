Radovanu i Nenadu roditelji donirali bubrege i spasili im živote

Radovan Milićev iz Mola i Nenad Dževerdanović iz Beograda dobili su od roditelja bubrege i još jednu šansu za normalan život.

Dvije transplantacije bubrega urađene su prošle nedjelje u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) u Novom Sadu, pacijenti se uspješno oporavljaju jedan pored drugog u istoj sobi, a veže ih i sudbina da su im obojici donori bili roditelji. Jednom je život produžio otac, drugom majka. Ovo su samo dvije priče u moru sličnih u kojima roditelji u Srbiji rizikujući svoje zdravlje doniraju organe svojoj djeci, ne čekajući druge potencijalne donore.

Radovanu Milićevu infekcija je prije dvije godina napala bubrege koji su mu na kraju otkazali. Na dijalizi je proveo nekoliko mjeseci, ali roditelji su odlučili da prekinu agoniju.

"Na donora bih čekao ko zna koliko. Oba roditelja su mi bili potencijalni donori, ali su se ljekari odlučili za tatu jer je bio bolji kandidat. Transplantacija je urađena i moj otac Vladimir (44) sada je dobro. Otišao je kući iz bolnice. Nisam se bojao i nadam se skorom povratku kući", rekao je Milićev koji je završio ekonomsku školu.

Kao i drugi bubrežni bolesnici na dijalizi morao je da misli pri svakom gutljaju i nije smio da pije vodu, ali sada je zbog plemenitosti i hrabrosti oca, to vrijeme iza njega.

Nenad Dževerdanović s druge strane bubrežni je bolesnik više od decenije, a na dijalizu je išao oko godinu dana. Dijabetičar je od sedme godine i preživio je razne tegobe, poput oštećenja vida i operacije očiju.

"Transplantacija je bila najbrže rješenje. Otac mi je srčani bolesnik pa su izabrali majku Radmilu (67). Ona živi u Negotinu i puštena je iz bolnice, ali je još u Novom Sadu na oporavku jer dug je put do kuće. Imao sam teži postoperativni period. Kažu mi neki koji su prošli slično, da su navodno ustali sljedećeg dana, jeli i pili, što nije tačno. Potrebno je duže vrijeme za oporavak. Sada mogu da ustanem, ali je to i dalje teško", kaže Dževerdanović, inače IT inženjer.

Za dvije godine 49 transplantacija bubrega i pet jetre

Od 2017. u KCV je urađeno 49 transplantacija bubrega i pet transplantacija jetre. Profesorka dr Edita Stokić, direktorka KCV, kaže da transplantacija bubrega predstavlja najbolju metodu liječenja terminalne bubrežne slabosti. Operativni postupak kod obojice pacijenata protekao je bez komplikacija, dok posttransplantacioni tok protiče stabilno.

"Rezultati brojnih studija pokazali su da ova metoda liječenja obezbjeđuje najduže preživljavanje i najveći kvalitet života. Uvođenjem savremenih lijekova protiv odbacivanja organa, transplantacija bubrega uspješna je kod više od 95 odsto bolesnika", kaže dr Stokić.

