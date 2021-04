Radnik obezbjeđenja otkopčao pantalone i rekao djevojčici (10): Ovo neka ostane naša tajna

D. Š. (61) koji se sumnjiči da je juče napao djevojčicu (10) u jednom tržnom centru na Zvezdari, zadržan je po zbog krivičnog djela obljuba nad djetetom.

Rešenje o zadržavanju donela je zvezdarska policija na osnovu odobrenja zamjenika dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva.

- Oko 16.15 časova, pošto je kao radnik obezbjeđenja tržnog centra pozvao oštećenu da sa njim ode do toaleta, koji se nalazi na drugom nivou, gdje je prilikom ulaska djevojčice u toalet, otkopčao šlic na pantalonama i kada mu je ona rekla da to ne radi, on ju je poljubio u obraz i prilikom njenog izlaska udario je otvorenom šakom po stražnjici, rekavši joj "ovo neka ostane naša tajna" - saznaje se iz obavještenih izvora.

Policijski službenici obavili su razgovor sa oštećenom kao i svjedocima. Uz krivičnu prijavu biće dostavljeni snimci sa sigurnosnih kamera

Podsjećamo, jezivo uznemiravanje djevojčice koje se sinoć dogodilo u ovom tržnom centru rezultiralo je momentalnim hapšenjem osumnjičenog.

Kako saznajemo, djevojčica se tresla nakon ovog čina, a policija je ubrzo blokirala čitav tržni centar.

Manijaka su htjeli da linčuju bijesni roditelji, pa su ga pripadnici MUP sproveli liftom do garaže.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.