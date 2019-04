Radnici zakupili fabriku u stečaju i zarađuju milione

Prije tri godine, 677 radnika trsteničke “Prve petoletke” uložilo je po 60 hiljada dinara, od novca koji su dobili za socijalni program, i zakupilo firmu u stečaju. Osnovali su svoje preduzeće, zadržali stare kupce i osvojili nova tržišta. Ovo preduzeće trenutno ima oko 900 zaposlenih.

Trstenička „Prva petoletka” izvozi 80 odsto svojih proizvoda u 36 zemalja svijeta. Od prodaje pumpi, cilindara, hidrauličnih brava i rezervoara, prošle godine prihodovali su 12 miliona, a čista dobit je pola miliona evra.

Bitno je da se radi i da ima šta da se radi, kažu radnici



„Ako budemo radili onda ćemo i da opstanemo.”

„Uslovi su odlični. Imamo i grejanje sada. Radim već 36 godina u ovoj istoj hali. Plata nam je redovna, znači svakog meseca istog datuma primamo. Sve je u redu.”

Najveći kupci „Petoletkinih” proizvoda su kompanije iz Rusije, Belorusije i zemalja Evropske unije. Prošle godine osvojili su i tržište Alžira.

„Mi smo od početka, od prije tri godine, u prvoj ugradnji u Kamazu i to nam je glavni kupac. Na mjesečnom nivou, to je otprilike 500 hiljada do 600 hiljada evra,” objašnjava Velibor Dmitrić, direktor proizvodnje DOO „Prva petoletka”.

Za potrebe ruskog Kamaza, mjesečno se u Trsteniku proizvede četiri hiljade ručnih pumpi za podizanje kabine i rezervnog točka.

„Veoma smo zainteresovani za novi kadar, da podmladimo starosnu strukturu u fabrici, koja je sada veoma nepovoljna. Ovdje radnici u prosjeku imaju pedesetak godina i neophodni su nam mladi radnici koji će nositi budućnost ovog kolektiva,” kaže Ljubisav Pantić, direktor DOO „Prva petoletka”.

Prošle godine primljeno je 25 novih radnika, a trenutno je, u okviru dualnog obrazovanja, 15 učenika trsteničke Tehničke škole na praksi u „Prvoj petoletki”.