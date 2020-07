Radikali protiv Šešelja: Bahati se, niko mu ništa ne može u stranci

Otkako je izašao iz Haga, njegovo bahaćenje je prevršilo svaku mjeru. Kap koja je prelila čašu je kupovina sedam automobila i džipa, kaže poslanik.

Dok je na čelu Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj, koji se bahati i strankom upravlja kao da je njegovo privatno preduzeće, ona neće imati nikakvu budućnost, poručuje za Kurir general Božidar Delić, poslanik radikala.

Delić u razgovoru za Kurir napominje da je sam Šešelj rekao da je SRS njegovo privatno preduzeće, s čim se većina članova stranke apsolutno ne slaže.

Privatno preduzeće

- Nismo mi došli ni u kakvo privatno preduzeće da za nekoga radimo - kategoričan je Delić.

Podsjeća i da je stranka imala loš rezultat u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa, za šta su, kako kaže, krivci upravo Šešelj i njegova politika.

- On je i sam to priznao, ali ne podliježe nikakvoj odgovornosti. U principu, niko mu ništa ne može jer je on u sve organe stranke doveo poltrone, koji će ako on kaže da je mlijeko crno - to i potvrditi. Upravo zato nam se i piše crno - dodaje Delić.

Konstatuje da su radikali na izborima prošli baš onako kako i zaslužuju jer, kako kaže, narod Šešeljevo bahaćenje ne može da trpi.

- I većina članova je ogorčena takvim ponašanjem. Mi ništa protiv nismo imali da se članovi njegove porodice zaposle u stranci dok je on bio u Hagu, niti da se njemu obezbijedi sve što mu je bilo potrebno, a imao je više od svih ostalih naših haških osuđenika zajedno. Ali otkako je izašao iz Haga, njegovo bahaćene je prevršilo svaku mjeru. Kap koja je prelila čašu je kupovina sedam automobila i onog džipa na kraju - kaže Delić.

Radi šta hoće

On napominje da je većina ljudi u redovima radikala običan svijet prosečnog finansijskog stanja, te da su oni ti koji plaćaju prostorije stranke i ostale stvari, dok njihov lider uživa na visokoj nozi.

- Šešelj je uvijek sa stranačkim parama radio šta je htio i to više jednostavno ne može da se trpi, jer je stranka uništena toliko da više nikad neće moći da dođe sebi dok je on na njenom vrhu, a on nema namjeru nikada da ode. To misli većina članova i čak se javljaju i oni stari koji su upravo zbog takvog Šešeljevog ponašanja napustili radikale. Imajući sve u vidu, ne vidim nikakvu budućnost za stranku, jer će stranka koja se zove Vojislav Šešelj sama od sebe nestati - kaže Delić.