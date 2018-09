Putin u Beogradu do kraja godine?

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da će predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin doći u Srbiju, ali da još nije izvjesno kada će to biti, jer treba da se preciziraju rokovi.

"Ideja je bila da dođe do kraja godine", rekao je Dačić za TV "Prva".

Prema njegovim riječima, u narednom periodu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Kinu, a očekuje se i njegov susret sa francuskim predsjednikom Emanuelnom Makronom.

"Makron će doći u posetu, govorilo se u novembru, decembru. Pošto je ove godine 100 godina od kraja Prvog svetskog rata, mnoge se manifestacije dešavaju u tim državama. Vučić će svakako biti na obeležavanju u Parizu, gde će doći i američki predsednik Donald Tramp", rekao je Dačić.

On nije mogao da precizira kada će Tramp doći u Beograd.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Dačić je naveo da su u Americi spremni da organizuju čak i potpisivanje sporazuma kao što je bilo u Kemp Dejvidu između Palestine i Izraela i da bi to bila "vin-vin" politička kombinacija ukoliko bi se saglasile i Rusija i EU i SAD.

On kaže da Srbija može da razgovara o tome da Kosovo bude članica UN samo pod uslovom da to bude dio dogovora koji će pružiti mogućnost za trajno mirno rješenje, u suprotnom, kako napominje, Srbija na to nikada neće pristati.

"Јedna stvar je kada o tome pričamo bez postizanja mirovnog dogovora, ako imamo ta dva krajnja mišljenja, jedno - Kosovo kao autonomija u Srbiji, što je za Albance neprihvatljivo i drugo - celo Kosovo nezavisno, da ga Srbija prizna i pusti u UN, to ne dolazi u obzir", pojasnio je Dačić.

Ukoliko se, međutim, kako kaže, prave dogovori i oni pruže mogućnost za trajnije mirno rješenje, onda o svim opcijama može da se razgovora.

"Bez toga je nerelno, čak i uz bilo kakve pritiske i ma koliko oni bili jaki i teški, da će Srbija na to pristati", rekao je Dačić.

On napominje da još nema ni ideje o tome kako će se eventualno rješnje zvati - razgraničenje, korekcija granica, razmjena teritorija, podjela.

"Mi granice nemamo, zbog čega ne bismo mogli da o njihovoj promeni razgovaramo", kaže Dačić.

On je uvjeren i da je neophodno da što veći dio međunarodne zajednice stalno šalje poruku i Srbima i Albancima da treba da se dogovore.