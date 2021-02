Psi umirali u mukama naočigled ljudi: Ko ih je otrovao?

Šest pasa nastradalo je u mukama naočigled ljudi. Vjeruje se da su otrovani. Kako je za Telegraf.rs kazala Jovana Mitrović iz Udruženja „Alfa“, veterinar je potvrdio njihove slutnje. Međutim, poslali su tijela uginulih životinja i na obdukciju, kao bi dobili što preciznije informacije.

Kaže da su se neprilike desile u periodu od 4. do 6. februara, te da je u svakom danu stradalo po dva psa.

- Tri dana trovana su dva po dva. To su bili psi ispred zgrade. Nisu ulični, već namireni, vakcinisani, sterilisani, mirni. Neko voli, neko ne voli, to je tako funkcionisalo kao i svuda u Beogradu, dok neki manijak nije to uradio. A mogao je samo da pozove šintere. Postoje humani načini, a ne da u agoniji umiru - kazala je navodeći da su se psi kočili i umirali za pola sata.