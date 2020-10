Prva pobjeda Lane Jovanović: Za njen potpuni oporavak nedostaje još 400.000 dolara

Mala Lana Jovanović koja sa nepunih godinu dana boluje od spinalne mišićne atrofije juče je operisana i ugrađen joj je peg koji joj pomaže da se hrani i ojača, objavili su roditelji plavooke djevojčice na Fejsbuku.

Lana je veći dio svog malog života provela na liječenju, a toliko mučenja ne zaslužuje jedno tako mlado i krhko biće. Međutim, njeni roditelji se nadaju da će ova operacija pomoći njihovoj djevojčici kao i da će joj to biti posljednja operacija. Ono što im takođe uliva nadu je što je od 2,4 miliona dolara koliko je neophodno za liječenje male Lane do sada prikupljeno dva miliona te se približavaju cilju, prenosi Blic.

– Evo lijepih vesti. Lani je danas ugrađen peg i sve je dobro prošlo. On će joj pomoći da napreduje, da povrati snagu jer je ona umorna jako i slaba. Hvala vam svima što se trudite za malu princezu i što organizujete bazare, turnire i svašta nešto interesantno kako bi Lana dobila lijek. U tome je suština, da lek dobije ŠTO PRIJE jer je njen organizam sada ranjiv i svaka prehlada može biti kobna za nju. Molim se da ovo bude zadnja operacija na njenom tijelu. Njen mali, slatki stomačić danas ima sondu i jako mi je tužno da ga vidim takvog. Ali nadamo se da će kada dobije Zolgensmu mišići da ojačaju i peg ćemo izvaditi. Zato sada MOLIMO VAS nastavite kao do sad i da SVI pobijedimo bolest! ZA LANU JER MI TO MOŽEMO! – stoji na profilu “Za Laninu životnu bitku”.

Spinalna mišićna atrofija, tip 1, koji ima i Lana, veoma je opaka i smrtonosna bolest za bebe. One nikada ne mogu čak ni da dođu do stadijuma kada samostalno sjede. Njima je u kasnijoj fazi potrebna i sonda za hranjenje, aparati za disanje, pa i aparat za kašljanje.

Na kraju, nastupa totalna paraliza, a beba više ne može ni da se osmjehne. Uz pomoć mehaničke ventilacije djeca sa ovom bolešću mogu da žive i duže od dvije godine, ali zahtijevaju stalnu i intenzivnu njegu.

Lijek košta 2,1 miliona dolara.