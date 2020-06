Promovisana knjiga "Dnevnik ratnog hirurga" Miodraga Lazića

U Oficirskom domu u Nišu večeras je promovisana knjiga nedavno preminulog doktora Miodraga Lazića "Dnevnik ratnog hirurga", u izdanju Medija centra "Odbrana" Ministarstva odbrane Srbije.

Skup je počeo minutom ćutanja, čime je odata pošta nedavno preminulom hirurgu Miodragu Laziću.

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je obraćajući se okupljenima da je doktor Lazić čovjek koji je svojim životom zadužio ne samo Niš, nego Srbe gdje god da žive.

Navodeći da je ova knjiga objavljena u ediciji "Ratnik", Vulin je rekao da je doktor Lazić bio jedan od najboljih i nahrabrijih i da je ovo način da mu se svi zahvale i da Vojska Srbije pokaže za kakve se vrijednosti zalaže, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

- Ovo je naš način, a verujem da i svi ostali, da i grad Niš ima razloge i načine da se još dugotrajnije, još glasnije, zahvali svom sugrađaninu i kaže koliko ceni njegov život i njegovu žrtvu - rekao je Vulin.

Pisac pogovora doktor Goran Maksimović ukazao je da je ovo Lazićeva knjiga duboke odanosti srpskom narodu.

On je rekao da ovaj dnevnički zapis sadrži istoriografsku dimenziju, unutrašnji emotivni doživljaj čovjeka koji je bio suočen sa velikim bolom zbog stradanja ljudi i saosjećanja sa njihovim porodicama i sferu geopolitike, odnosno govori o događajima iza ratne scene.

Prema njegovim riječima, ovaj dnevnik u velikoj meri demistifikuje ratnu propagandu protiv srpskog naroda u Sarajevu i priču o lažnoj blokadi Sarajeva.

- Јer, ovo je priča iznutra i knjiga iz koje se saznaje mnogo istina - naglasio je Maksimović.

On je istakao da ovo izdanje sa distancom od 25 godina predstavlja novo iskustvo čitanja i snažniji i autentičniji doživljaj rukopisa dnevnika.

- On obuhvata ratni period od avgusta 1991. godine, kada je doktor Lazić otišao kao dobrovoljac hirurg na prostor Republike Srpske Krajine, zatim proleće 1992. godine kada aktivno počinje da piše dnevnik, do dolaska na sarajevsko ratišta kada je do kraja 1995. i početka 1996. godine vodio dnevnik i opisao više od 3.500 operacija izvedenih u ratnoj vojnoj bolnici kod Sarajeva - naveo je Maksimović.

Urednik izdanja Miroslav Toholj istakao je da je riječ o knjizi velikog čovjeka i rodoljuba, velikog ljekara - spasitelja života mnogih civila, ranjenika i boraca Republike Srpske.

Neposredno pred promociju Nina Vujošević, kćerka doktora Lazića, rekla je da je i tokom očevog života bila svjesna koliko su ga ljudi cijenili na ovim prostorima, dodavši da je čula da je "najoplakivaniji i najpoštovaniji čovjek uz patrijarha Pavla u novijoj srpskoj istoriji".

- Ali nisam očekivala baš toliku tugu, da dve države u kojima živi srpski narod, kao i srpski narod širom sveta, žali za njim. Srbi širom sveta su tugovali sa nama i njegovim kolegama. Drago mi je što je dobio slavu koju zaslužuje - poručila je Lazićeva kćerka.

U dnevniku doktora Miodraga Lazića, čiji su fragmenti pročitani okupljenima, opisane su borbe za proboj posavskog koridora, nazvanog "put života", u junu 1992. godine, a potom borba za spasavanje života ranjenih civila i vojnika na sarajevskom ratištu gdje je kao ratni hirurg proveo četiri godine.

Hirurg Miodrag Lazić /65/ preminuo je 14. aprila u Nišu od posljedica virusa korona, a sahranjen je 18. aprila na niškom Novom groblju uz pjesmu "Marš na Drinu", što je bila njegova želja.

Lazić je tokom devedesetih godina prošlog vijeka bio ratni hirurg dobrovoljac u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj, gdje je spasio brojne živote.