Proglašena epidemija: Grip najviše napada djecu

Zavod za javno zdravlje Pirot prijavio je danas Institutu za javno zdravlje "Batut" epidemiju gripa na području Pirotskog okruga, saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove.

"Sve zdravstvene ustanove u okrugu, Opšta bolnica Pirot i domovi zdravlja preduzele su mjere za suzbijanje gripa, između ostalih i mjeru zabrane posjeta bolnici", rekla je agenciji Beta epidemilog u Zavodu za javno zdravlje Pirot Radmila Zec.

U saopštenju se navodi da se na osnovu epidemiološkog nadzora nad gripom, praćenjem gripa i oboljenja sličnih gripu u posljednje tri nedjelje bilježi porast tih oboljenja na teritoriji Pirotskog okruga.

"Od 6. do 26. januara registrovano je 1.544 lica oboljelih od gripa i oboljenja sličnih gripu. U ovom periodu registruje se najveći broj oboljelih među predškolskom i školskom djecom, u uzrastu od pet do 14 godina, potom 15 do 29 godina i 30 do 64 godina. Najniži broj oboljelih registruje se u uzrasnoj grupi do četiri i preko 65 godina", rekla je doktorka Zec.

Prema njenim riječima, u Nacionalnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski je potvrđeno deset slučajeva gripa, i to virus influence tip AH3 kod šest lica i tip B kod četiri lica.

"U narednom periodu očekuje se porast broja oboljelih od gripa na području Pirotskog okruga i potrebno je pojačati mjere prevencije i kontrole širenja gripa", navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Pirot.